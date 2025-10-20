"Плани є". У ГУР пояснили тактику і важливість українських дипстрайків

Під час ударів углиб Росії українські захисники націлюються на ключові об'єкти противника. Ефект від цих операцій уже є.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, яка тримає Україну".

Скібіцький звернув увагу, що Головне управління розвідки плідно працює з усіма підрозділами, які мають далекобійні дрони. Зокрема, йдеться про вибір пріоритетних цілей. Ключовими є ті елементи, які забезпечують ведення війни.



Він умовно розділив цілі України на території РФ на три типи: система управління, оборонно-промисловий комплекс та енергетична інфраструктура.

"Плани в нас є. Ми намагаємося уразити найбільш критичні об'єкти. І результати роботи по нафтопереробних підприємствах, по базах зберігання палива - вони очевидні", - додав заступник начальника ГУР.

За його словами, особливого успіху українські захисники досягли під час ударів по нафтопереробних заводах. Втрати РФ у цій галузі становили від 27 до 30 відсотків.

"Це значний показник. Він дійсно впливає. Він впливає навіть не тільки на поле бою, на ведення війни Російською Федерацією, а він впливає і на внутрішню ситуацію в Росії. Тому що, по суті, вони розуміють, що відбувається. Але, на жаль, ще не розуміють природу цього", - вважає Скібіцький.

Україна вдосконалює удари

За словами Скібіцького, українські воїни вдосконалюють тактику застосування дронів і самі безпілотники. Уже зараз вони можуть вражати цілі на відстані близько 1500 кілометрів і навіть далі. Таким чином, є можливість атакувати найбільш критичні та важливі цілі на території РФ, які допомагають продовжувати війну.

"Хочу зазначити, що найбільш критичні, найбільш важливі підприємства, інші компанії, фабрики, заводи Російської Федерації знаходяться від нашого кордону на дальності від 500, а то й навіть понад 750 кілометрів. Саме для ураження таких об'єктів потрібні дуже потужні засоби. Тому це називають "дипстрайк", - звернув увагу він.