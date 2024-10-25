План усиления Украины и переброска солдат КНДР в Курскую область: новости за 24 октября

Украина работает над внутренним планом усиления. Тем временем первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область.
Более детально о том, что произошло в четверг, 24 октября, - в материале РБК-Украина.
Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины: что в нем будет
Украина занимается разработкой внутреннего плана усиления. Он станет в один ряд с планом победы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, такая инициатива касается: фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.
КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат, часть уже в Курской области, - ГУР
Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
По информации разведки, среди этих 12 тысяч - три северокорейских генерала.
РФ ударила по Староконстантинову: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и отель
Российские войска атаковали Староконстантинов Хмельницкой области 24 октября. Есть пострадавшие и повреждения, произошел пожар.
По словам городского головы Николая Мельничука, в настоящее время известно о четырех пострадавших, двое из которых находятся в больнице.
Оккупанты убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово
Российские войска убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидово. Перед этим бойцы НГУ были взяты в плен.
В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Украинцев предупредили о подготовке митингов-провокаций во многих городах
Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о подготовке к проведению митингов-провокаций. Они могут пройти во многих городах Украины.
Как отмечает разведка, сейчас анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги".
Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России
Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей, рассказал российский диктатор Владимир Путин.
По его словам, документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из участников.
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