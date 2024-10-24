Украинцев предупредили о подготовке митингов-провокаций во многих городах
Украинцев предупредили о подготовке к проведению митингов-провокаций. Они могут пройти во многих городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги". Такие акции направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности, спецслужб.
Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных протестов. В ГУР отмечают, что пропагандисты хотят создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.
Соответствующие проплаченные митинги хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.
"Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях", - говорится в сообщении.
Напомним, СБУ задержала агентов российской разведки, которые готовились совершить теракт в Киеве. Они должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его на одном из многолюдных мест столицы.
Также напомним, 14 октября в Украине была зафиксирована волна массовых "заминирований". В ряде регионов сообщили о якобы минировании школ, админзданий, органов власти, судов.
Как сообщили в полиции, правоохранители проработали более 2 тысяч вызовов о минировании. Большинство соответствующих сообщений было из российских IP-адресов.
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