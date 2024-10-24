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РФ ударила по Староконстантинову: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и отель

Хмельницкий, Четверг 24 октября 2024 10:59
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РФ ударила по Староконстантинову: есть пострадавшие, повреждены многоэтажка и отель Фото: РФ ударила по Староконстантинову Хмельницкой области 24 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Староконстантинов Хмельницкой области 24 октября. Есть пострадавшие и повреждения, произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий мэра Староконстантинова Николая Мельничука, Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По словам городского головы, в настоящее время известно о четырех пострадавших, двое из которых находятся в больнице.

"В общине получило разрушения здание отеля. Там полностью снесло крышу. Кроме того, в многоэтажках и частных домах выбиты окна и стекла. Сейчас на местах работают все соответствующие службы", - отметил Мельничук.

В то же время, по данным главы ОВА, незначительные повреждения получил один человек.

Повреждены отель и многоэтажка, начался пожар

В целом в результате атаки поврежден жилой многоквартирный дом.

"Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций", - рассказал Тюрин.

Также, по данным главы ОВА, повреждена крыша гостиницы и нежилое помещение, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области.

Атака РФ по Украине

Российские войска атаковали Украину в ночь на 24 октября дронами и ракетами. В частности, оккупанты пытались атаковать Киев, в столице трижды объявляли тревогу.

При этом, ПВО сбила все российские дроны-камикадзе, которые угрожали Киеву. Тревогу в Хмельницкой области объявили около 4:00. В это же время в регионе раздались взрывы.

В общей сложности РФ запустила по Украине четыре ракеты и 50 дронов. ПВО сбила 40 российских беспилотников.

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