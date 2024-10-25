План посилення України та перекидання солдатів КНДР в Курську область: новини за 24 жовтня

Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде

Україна займається розробкою внутрішнього плану посилення. Він стане в один ряд із планом перемоги, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, така ініціатива стосується: фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей.

КНДР вже перекинула до Росії 12 тисяч солдатів, частина вже в Курській області, - ГУР

Північна Корея перекинула до Росії вже близько 12 тисяч військових. Частина з них вже знаходиться в зоні бойових дій у Курській області, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За інформацією розвідки, серед цих 12 тисяч - три північнокорейські генерали.

РФ вдарила по Старокостянтинову: є постраждалі, пошкоджені багатоповерхівка та готель

Російські війська атакували Старокостянтинів Хмельницької області 24 жовтня. Є постраждалі та пошкодження, сталася пожежа.

За словами міського голови Миколи Мельничука, наразі відомо про чотирьох постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні.

Окупанти вбили чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селідового

Російські війська вбили чотирьох військовослужбовців Нацгвардії в районі Селидового. Перед цим бійці НГУ було взято в полон.

В Офісі генпрокурора зазначили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Українців попередили про підготовку мітингів-провокацій у багатьох містах

Головне управління розвідки Міноборони України попередило про підготовку до проведення мітингів-провокацій. Вони можуть пройти у багатьох містах України.

Як зазначає розвідка, зараз анонімні акаунти в месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги".

Путін вперше зробив заяву про війська КНДР у Росії

Держдума ратифікувала договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю, розповів російський диктатор Володимир Путін.

За його словами, документ передбачає "надання взаємної допомоги у разі агресії" проти одного із учасників.