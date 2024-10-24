КНДР уже перебросила в Россию 12 тысяч солдат, часть уже в Курской области, - ГУР
Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
"Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий - в частности, 23 октября 2024 их появление зафиксировано в Курской области РФ", - сообщили в ГУР.
А вообще, по оценкам разведки, численность переброшенных в Россию северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них - 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Подготовка и комплектация северокорейских военных в РФ
Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора. На слаживание военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.
Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
В то же время ГУР узнало, что присланных Пхеньяном солдат комплектуют.
- снаряжение,
- постелью,
- зимней одеждой,
- обувью,
- гигиеной.
В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 граммов мыла.
В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.
Северокорейские военные в России
Напомним, что ранее стало известно, что КНДР отправила на территорию России тысячи своих военных. По данным разведки, речь шла об 11 тысячах солдат.
В частности, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что северокорейских военных могут бросить в Курскую область. По словам Буданова, в обмен на людей и ракеты КНДР могла потребовать у России технологии для тактического ядерного оружия.
Как пишет издание Financial Times, Путин делает ставку на солдат Северной Кореи, чтобы отвоевать часть Курской области, контролируемую Украиной.
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