Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России

Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из участников.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

На итоговой пресс-конференции саммита БРИКС Путина спросили, не является ли присутствие военных КНДР серьезной эскалацией конфликта, на что Путин ответил, что это часть договора с КНДР.

Российский диктатор напомнил, что Госдума ратифицировала договор с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. По его словам, данный документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из участников.

"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", - добавил Путин.

Более того, российский диктатор в очередной раз придумал, что "не действия России привели к эскалации" и обвинил западные страны в том, что они помогают Украине воевать.