Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины: что в нем будет

Украина занимается разработкой внутреннего плана усиления. Он станет в один ряд с планом победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам президента, за организацию работы будет отвечать секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко.

Он добавил, что такая инициатива касается: фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, обеспечения справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей.

" По итогам заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего плана усиления Украины . Наряду с планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты", - подчеркнул Зеленский.

Второй план Украины

Напомним, еще вчера, 23 октября, BBC Украина со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план, который будет направлен на действия внутри страны.

При этом, по словам собеседников издания, такой план не должен стать альтернативой плану победы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал YouTube-каналу РБК-Украина такие слухи. По его словам, план победы направлен на партнеров, но есть и вторая составляющая - мобилизация самой Украины.

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