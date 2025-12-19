План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ

Главное:

Что утвердили в Брюсселе?

Почему не удалось договориться о репарационном кредите?

Почему Бельгия не соглашается использовать российские активы?

Есть ли влияние США на решение о репарационном кредите?

Может ли Россия потребовать вернуть замороженные средства?

На саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря не удалось принять решение о выделении Украине репарационного кредита. Однако альтернативный вариант, так называемый план "Б", все-таки был согласован.

Обсуждение вопроса по Украине велось целый день и перешло в ночь. Под утро 19 декабря стало известно, что кредит на 90 млрд евро был одобрен. Срок его действия ограничили двумя годами - 2026-2027. “Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", - написал около 4-х утра в сети X президента Европейского совета Антониу Кошта.

Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в совместном кредите.

Средства кредита являются безвозвратными и беспроцентными для Украины, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. "Важно, что работа над репарационным кредитом продолжится - его реализация требует дополнительной подготовки”, - отметил министр.

Погашение кредита на 90 млрд евро предусмотрено лишь после того, как Россия компенсирует Украине убытки. Он никак не будет связан с замороженными российскими активами. Источник - совместные заимствования Евросоюза. На заседании саммита ЕС (Getty Images)

После решения ЕС вопрос финансирования Украины в ближайшие два года фактически можно считать решенным. 90 млрд евро поступят от Евросоюза и еще 45 млрд - от других партнеров Украины, в том числе, МВФ. Договоренности с ними в большинстве случаев уже достигнуты.

По кредиту ЕС остается лишь выполнить техническую работу по подготовке соглашения и сформировать условия его предоставления, о которых пока не сообщалось. “Поскольку согласованной международной помощи должно хватить на первый квартал 2026 года, времени вполне достаточно для финализации механизма и согласования графика предоставления средств”, - отметил в комментарии РБК-Украина старший финансовый аналитик инвестгрупы ICU Тарас Котович.

Репарационный кредит “слетел”

Успех проведенных в четверг на саммите ЕС переговоров о предоставлении Украине репарационного кредита, по словам высокого представителя Евросоюза по вопросам иностранных Каи Каллас, можно оценить на уровне 50 на 50. Таким образом, решение о репарационном кредите для Украины на 210 млрд евро, 90 млрд из которых планировалось выделить в 2026-2027 годах, "зависло".

Вопрос хотели рассматривать и 19 числа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже дала понять, что саммит не будет завершен без положительного результата – будь то решение о кредите или каком-то альтернативном инструменте финансирования. В итоге остановились на варианте "Б".

План "А" не прошел, поскольку Бельгия категорически не согласилась на то, чтобы российские активы, которые хранятся в Брюсселе в депозитарии Euroclear, стали залогом для украинского кредита. Не сработало в данном случае и решение Еврокомиссии о бессрочном замораживании российских денег. Причем оно было принято по процедуре квалифицированного большинства. То есть без учета мнения Венгрии, которая была против.

Ранее санкции необходимо было продлевать каждые полгода. Бельгия боялась, что если очередное продление сорвется, то РФ потребует вернуть свои средства, которые уже будут в залоге, и Брюсселю придется использовать свой собственный бюджет, чтобы рассчитаться с россиянами. Но неделю назад Еврокомиссия отменила необходимость продления заморозки.

Этого оказалось мало. Бельгия хочет более убедительных гарантий и распределения долговой ответственности между всеми членами ЕС. Кроме того, бельгийские власти упрекают другие страны, где также заморожены российские активы, а это США, Япония, Канада и другие члены ЕС, что они не спешат принимать никаких аналогичных решений.

Этот упрек сработал на Германию. Канцлер Фридрих Мерц подтвердил согласие на использование росактивов, замороженных в Германии для Украины. Правда, речь идет об относительно небольшой сумме - всего около 4 млрд евро.

Тем не менее изменить позицию премьера Бельгии Барта де Вевера все-таки не удалось, несмотря на то, что переговоры с ним 18 декабря провели представители стран ЕС, Еврокомиссии и Владимир Зеленский, который специально приехал в Брюссель на саммит.

По словам президента Украины, на встрече с премьером Бельгии они обменялись своими позициями. “Оказалось ли это продуктивным? Мы с вами увидим. Нам нужно немного времени", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Переговоры шли в обратном направлении

Подготовка к рассмотрению вопроса о кредите Украине на саммите ЕС 18-19 декабря проходила чрезвычайно сложно и напряженно. Буквально накануне не было никакой ясности о перспективах решения.

Посол Бельгии в ЕС Питер Моорс заявил, что переговоры по этой теме вообще идут в обратном направлении. "Мы движемся назад", – заявил он своим коллегам в среду во время закрытых переговоров, сообщило издание Politico.

По словам высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться анонимным, шансы на заключение сделки ухудшились, а не улучшились, даже в течение вторника. "Мне хотелось плакать", – сказал он, описывая настроение на встрече министров по делам ЕС в Брюсселе, которые готовились к саммиту.

Появилась информация, что Россия давит на Бельгию, чтобы та не давала согласие на использование замороженных активов, и даже применяет тактику запугивания. Угрозы, в частности, поступали в адрес генерального директора Euroclear Валери Урбен, а также других высокопоставленных руководителей депозитария, сообщила The Guardian.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос о кредите Украине вообще не войдет в повестку дня саммита. Правда, эта информация сразу же была опровергнута представителями ЕС.

Владимир Зеленский прилетел на саммит ЕС с надеждой на позитивное решение, поскольку без этих средств в Украине будет большие проблемы и с финансированием Сил обороны, и с обеспечением тыла.

"Это решение на столе, сегодня это зависит от политической воли. Я буду разговаривать со всеми лидерами, доказывать наши аргументы и очень надеюсь, что мы можем получить положительное решение. Без этого будет большая проблема для Украины", – заявил он.

Средства репарационного кредита нужны, чтобы поддерживать армию, оборонное производство и бюджетные потребности социальной направленности. На 2026-2027 годы Украина от ЕС необходимо минимум 90 млрд евро из общей суммы кредита, и без этих средств не обойтись.

Если боевые действия будут продолжаться, то кредитные деньги будут использованы на поддержку армии и закупку вооружений. Если денег не будет, то Украина сильно отстанет от России в производстве беспилотников и будет просто нечем воевать. "В Украине будет уменьшено в разы производство дронов", - заявил Зеленский. Снизятся и возможности нанесения дальнобойных ударов.

Если война прекратится, то кредит направят на восстановление. "Если мы сможем согласовать план по окончании войны, то такое решение относительно использования этих денег будет направлено полностью на восстановление", - заявил Зеленский.

"Представьте себе, если нет войны, 45 миллиардов в год – это очень серьезное вливание в макрофинансовую стабильность Украины", - отметил президент Украины.

Фактор США

В преддверии саммита ЕС сразу несколько крупных западных изданий сообщили, что США не поддерживает идею использования российских средств для финансирования Украины. По информации Politico, чиновники администрации Трампа вели "закулисные переговоры" со столицами некоторых стран ЕС, в результате которых Италия, Болгария, Мальта и Чехия уже не высказывают безусловной поддержки кредита.

"Согласно просочившемуся в прессу проекту мирного плана, согласованному Белым домом и Кремлем, Вашингтон хочет использовать часть замороженных российских активов для финансирования усилий по восстановлению страны под руководством США", - говорится в публикации. Действительно, в первоначальном варианте мирного плана был пункт о разморозке российских активов и использовании их США. Но на сегодняшний день он исключен из документа. О том, что США против передачи российских денег Украине пишет и британская The Times.

Агентство Bloomberg также сообщило, что американские чиновники убеждали страны-члены ЕС, что замороженные активы РФ необходимы для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для "затягивания войны".

В этом контексте нельзя исключать, что в случае достижения мирного соглашения, санкции в отношении России, в том числе и заморозку активов, придется отменять полностью или частично. Стоит заметить, что в США также есть замороженные российские активы на 5-6 млрд долларов и Вашингтон не поднимает вопрос о возможности их использования для Украины.

Юридическая ответственность и распределение рисков

Позиция Бельгии в вопросе репарационного кредита осталась неизменной, тогда как большинство членов ЕС понимают и поддерживают такое решение, хотя и с некоторыми "но". Эти оговорки касаются усиления юридического фундамента такого решения и опасений ситуации, при которой деньги придется возвращать России.

Вариант пропорциональной ответственности рассматривается, но пока он никак не конкретизирован. До сих пор не ясно, как будет распределяться риски - пропорционально вкладу членов объединения в бюджет ЕС или в зависимости от доли капитала в Европейском центробанке.

По последней информации, чтобы снизить опасения Бельгии, рассматривалась возможность увеличить резерв денег в ЕС для для погашения украинского кредита с 50% суммы первого транша до 75%. В теории это повысило бы уверенность Брюсселя, что если возникнет непредвиденная ситуация с РФ, то Евросоюз покроет финансовые потери Бельгии в большей мере - на 75%.

Что касается юридической стороны вопроса, то за этим внимательно следит Европейский центробанк. Его глава Кристин Лагард не раз отмечала важность соответствия решения международному праву. И 18 декабря высказала надежду, что приемлемый вариант будет найден. "Важность этого вопроса (предоставления кредита - ред.) настолько велика, что я полностью уверена - лидеры ЕС найдут решение", - отметила глава ЕЦБ.

Юридические риски перевода замороженных средств в залог кредита Украины действительно велики и на днях о них детально написало агентство Reuters. Россия может заблокировать использование своих активов, и спрогнозировать исход такого шага сложно.

Борьбу за свои деньги РФ уже начала. Центробанк РФ подал в московский суд на Euroclear, с требованием компенсации в размере 230 млрд долларов. "Если Центральный банк выиграет, он может потребовать взыскания с активов Euroclear в других юрисдикциях, особенно тех, которые Россия считает дружественными", - пишет издание.

Пока же вопрос разрешился не самым оптимальным, однако вполне приемлемым для Украины вариантом. Главное, что есть гарантии от ЕС финансирования военных и тыловых нужд на два ближайших года.

При подготовке материала использовались публичные комментарии чиновников Евросоюза, президента Украины и материалы мировых СМИ.