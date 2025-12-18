ua en ru
Россия может ответить на репарационный кредит судебными исками: Reuters выяснило последствия

Четверг 18 декабря 2025 22:10
Россия может ответить на репарационный кредит судебными исками: Reuters выяснило последствия Фото: РФ не удастся заблокировать использование ее замороженных активов в судах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ответ на предоставление Украине репарационного кредита РФ может ответить судебными исками. Они не заблокируют использование замороженных российских активов, однако спрогнозировать исход этих процессов сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство напомнило, что Центробанк РФ подал в московский суд на Euroclear, главного держателя своих активов в ЕС, с требованием компенсации в размере 230 млрд долларов.

"Если Центральный банк выиграет, он может потребовать взыскания с активов Euroclear в других юрисдикциях, особенно тех, которые Россия считает дружественными", - пишет издание.

Отмечается, что страна-агрессор может пойти в Европейский суд справедливости. Он в 2021 году в ответ на иск Венесуэлы постановил, что третья страна может обжаловать санкции на законных основаниях.

Кроме того, РФ может воспользоваться инвестиционным договором между Бельгией и Советским Союзом от 1989 года для того, чтобы побороться за свои активы в судах.

"Центральный банк России, даже как государственное учреждение, может считаться инвестором в соответствии с формулировкой договора", - отмечают журналисты.

По их словам, в таком случае дело могут передать в арбитражный суд в Стокгольме или в ООН.

Reuters отмечает, что российская агрессия против Украины была признана незаконной в международных судах.

"РФ не сможет обжаловать обоснование ЕС по замораживанию активов в качестве контрмеры. Кроме того, этот механизм является временным и может быть отменен, если Россия прекратит войну. Утверждение России о том, что активы были конфискованы, не являются обоснованными", - пишет агентство.

Оно также констатирует, что таким образом РФ не сможет добиться блокировки активов, ведь в Европейском суде средняя продолжительность рассмотрения иска и апелляции составляет более трех лет. Кроме того, для судебного запрета на использование активов необходимо предоставить независимые доказательства и исследования.

Репарационный кредит для Украины

Напомним, Европейская комиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России

В Брюсселе 18-19 декабря лидеры стран-членов Европейского союза должны будут принять решение, как именно будет предоставляться финансовая поддержка Украине на 2026-2027 годы.

Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

Издание Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из российских активов, несмотря на возражения Бельгии.

