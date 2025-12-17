Орбан заявил, что активы РФ не будут привлекать для репарационного кредита: в ЕС ответили
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия отказалась от идеи гарантирования репарационного кредита Украине за счет замороженных активов РФ. В то же время в ЕС отвергли это утверждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Заявление венгерского премьера прозвучало в среду, 17 декабря, во время пресс-конференции накануне заседания Европейского совета.
"Брюссельцы отступили, российские активы не будут обсуждаться на завтрашнем заседании Европейского совета. Комиссия сейчас настаивает на совместных кредитах, но мы не позволим нашим семьям платить за войну в Украине", - подчеркнул он.
Однако высокопоставленный европейский чиновник быстро ответил на заявление премьер-министра Венгрии.
"Репарационный кредит все еще на повестке дня", - сообщил он, отвергнув утверждение Орбана об отклонении плана в пользу совместного заимствования.
Репарационный кредит для Украины
Напомним, Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России
В Брюсселе 18-19 декабря лидеры стран-членов Европейского союза должны будут принять решение, как именно будет предоставляться финансовая поддержка Украине на 2026-2027 годы.
Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.
В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят репарационный кредит.