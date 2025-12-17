Разведка РФ запугивает руководство Бельгии, чтобы сорвать "репарационный кредит", - СМИ

Российская разведка использует против Бельгии тактику запугивания, чтобы вынудить ее заблокировать решение о "репарационном кредите" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Неназванные источники в сфере безопасности рассказали изданию, что целенаправленное давление совершалось на ключевых лиц в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов России, а также на руководство страны.

Официальные лица считают, что за такой кампанией стоит военная разведка России - ГРУ.

"Они определенно применяли тактику запугивания", - сказал The Guardian один из европейских чиновников.

По информации журналистов, угрозы, в частности, поступали в адрес генерального директора Euroclear Валери Урбен, а также других высокопоставленных руководителей депозитария.

"Любые потенциальные угрозы рассматриваются с максимальным приоритетом и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов власти", - сказали изданию представители Euroclear.

Расследование, опубликованное ранее в этом месяце изданием EUobserver, упоминало угрозы в адрес Урбен в 2024 и 2025 годах и утверждало, что она просила защиты у бельгийской полиции. Эту информацию позже опровергли.