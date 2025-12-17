Разведка РФ запугивает руководство Бельгии, чтобы сорвать "репарационный кредит", - СМИ
Российская разведка использует против Бельгии тактику запугивания, чтобы вынудить ее заблокировать решение о "репарационном кредите" для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Неназванные источники в сфере безопасности рассказали изданию, что целенаправленное давление совершалось на ключевых лиц в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов России, а также на руководство страны.
Официальные лица считают, что за такой кампанией стоит военная разведка России - ГРУ.
"Они определенно применяли тактику запугивания", - сказал The Guardian один из европейских чиновников.
По информации журналистов, угрозы, в частности, поступали в адрес генерального директора Euroclear Валери Урбен, а также других высокопоставленных руководителей депозитария.
"Любые потенциальные угрозы рассматриваются с максимальным приоритетом и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов власти", - сказали изданию представители Euroclear.
Расследование, опубликованное ранее в этом месяце изданием EUobserver, упоминало угрозы в адрес Урбен в 2024 и 2025 годах и утверждало, что она просила защиты у бельгийской полиции. Эту информацию позже опровергли.
Бельгия против "репарационного кредита"
Напомним, Бельгия отказывается поддерживать "репарационный кредит" для Украины, пока Евросоюз не обеспечит для нее механизмы защиты от возможных последствий.
В частности, бельгийские чиновники переживают, что Россия потенциально может вернуть себе замороженные активы через суд.
По информации СМИ, Бельгия предложила задействовать чрезвычайную меру для того, чтобы выпустить совместный долг Евросоюза для помощи Украине.