Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)
С четверга, 18 июня, в Святошинском районе Киева будет частично ограничивать движение по Гостомельскому шоссе. Спланировать предстоящие поездки водителям советуют заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
- Что меняется: движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе Киева частично ограничивают..
- Как надолго: с 18 по 21 июня.
- Причина: проведение ремонтных работ.
- Совет: планировать маршрут поездки заранее, чтобы избежать пробок.
Где именно и как надолго ограничивают движение
В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы будут частично ограничивать:
- с четверга, 18 июня;
- до воскресенья, 21 июня.
Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Святошинского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.
Где именно на Гостомельском шоссе ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)
Сообщается также, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут измениться.
В завершение в КГГА сообщили, что в КК "Киевавтодор":
- приносят извинения за временные неудобства;
- просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Какие локации соединяет Гостомельское шоссе
Гостомельское шоссе - важная транспортная артерия на северо-западе Киева.
Эта улица пролегает в Святошинском районе столицы (через местности "Берковец" и "Пуща-Водица"):
- от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;
- до границы города в направлении Гостомеля (откуда и происходит название).
Гостомельское шоссе (карта: google.com/maps)
Далее шоссе переходит в главный въезд в город Ирпень, является частью автодороги "Киев - Ковель".
Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.
Кроме того, мы сообщали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.
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