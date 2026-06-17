ua en ru
Ср, 17 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)

17:30 17.06.2026 Ср
2 мин
Привычный путь в столицу или обратно может стать для водителей настоящим "испытанием"
aimg Ирина Костенко
Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема) Ограничения для водителей вводят до конца выходных (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С четверга, 18 июня, в Святошинском районе Киева будет частично ограничивать движение по Гостомельскому шоссе. Спланировать предстоящие поездки водителям советуют заранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главное:

  • Что меняется: движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе Киева частично ограничивают..
  • Как надолго: с 18 по 21 июня.
  • Причина: проведение ремонтных работ.
  • Совет: планировать маршрут поездки заранее, чтобы избежать пробок.

Где именно и как надолго ограничивают движение

В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение по Гостомельскому шоссе в Святошинском районе столицы будут частично ограничивать:

  • с четверга, 18 июня;
  • до воскресенья, 21 июня.

Жителям и гостям столицы объяснили, что в этот период специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Святошинского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)Где именно на Гостомельском шоссе ограничивают движение (схема: kyivcity.gov.ua)

Сообщается также, что в случае ухудшения погодных условий сроки проведения работ могут измениться.

В завершение в КГГА сообщили, что в КК "Киевавтодор":

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Читайте также: Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)

Какие локации соединяет Гостомельское шоссе

Гостомельское шоссе - важная транспортная артерия на северо-западе Киева.

Эта улица пролегает в Святошинском районе столицы (через местности "Берковец" и "Пуща-Водица"):

  • от Городской улицы и Большой Кольцевой дороги;
  • до границы города в направлении Гостомеля (откуда и происходит название).

Пробки на въезд и выезд. Какое шоссе в Киеве частично перекрывают на четыре дня (схема)Гостомельское шоссе (карта: google.com/maps)

Далее шоссе переходит в главный въезд в город Ирпень, является частью автодороги "Киев - Ковель".

Напомним, ранее мы рассказывали, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году.

Кроме того, мы сообщали, какой мост на Берестейском проспекте Киева частично закрыт для пешеходов до осени.

Читайте также, что (по информации патрульных) должен иметь в машине каждый водитель.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Киев Гостомель Автомобильное движение Советы водителям Вождение
Новости
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
Аналитика
Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"