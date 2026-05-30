RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)

07:35 30.05.2026 Сб
2 мин
До какого числа будут действовать ограничения для водителей?
aimg Ирина Костенко
Движение транспорта по Южному мосту частично ограничивают (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

С 30 мая водителей в Киеве ждут серьезные неудобства на Южном мосту. Движение транспорта частично ограничивают, поэтому планировать поездки нужно с учетом введенных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: О ямах можно забыть? В "Киевавтодоре" сказали, какие дороги и мосты отремонтируют в этом году

Почему движение по мосту частично ограничивают

В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор"), что движение по Южному мосту столицы частично ограничивают из-за ремонтных работ.

Уточняется, что специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на правобережной эстакаде:

  • со стороны с. Корчеватое;
  • в направлении с правого на левый берег реки Днепр.

До какого числа действуют ограничения

Жителям и гостям столицы сообщили, что частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту вводится:

  • с 9 часов утра субботы, 30 мая 2026;
  • до субботы, 31 октября 2026 года.

На каких полосах - ремонтные работы

Согласно информации КК "Киевавтодор", ремонт в течение вышеупомянутого периода планируют выполнять:

  • на первой полосе движения;
  • частично - на второй полосе движения.

Уточняется, что работы будут продолжаться круглосуточно.

"На время ремонта движение транспорта организуют по крайней левой полосе движения", - сообщили гражданам.

Ограничения движения на Южном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в коммунальной корпорации добавили, что:

  • приносят извинения за временные неудобства;
  • просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что до этого Южный мост уже частично закрывали для транспорта.

Тогда ремонтные работы планировали выполнять на второй и третьей полосах движения.

Сообщалось при этом, что "в случае ухудшения погодных условий - сроки работ могут быть изменены".

Напомним, ранее мы рассказывали, что ремонт дорог в Украине после зимы завершен и объясняли, какие именно трассы "залатали".

Кроме того, мы сообщали, что (по информации патрульных) в машине должен иметь каждый водитель.

Читайте также, где именно в Тернопольской области на год ограничат движение по международной трассе (и как можно объехать этот участок).

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГАКиевПДРИнфраструктураАвтомобильное движениеЮжный мостСоветы водителямВождениеМост