Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев: как проехать (схема)

Почему движение по мосту частично ограничивают

В КГГА рассказали (со ссылкой на КК "Киевавтодор"), что движение по Южному мосту столицы частично ограничивают из-за ремонтных работ.

Уточняется, что специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на правобережной эстакаде:

со стороны с. Корчеватое;

в направлении с правого на левый берег реки Днепр.

До какого числа действуют ограничения

Жителям и гостям столицы сообщили, что частичное ограничение движения транспорта на Южном мосту вводится:

с 9 часов утра субботы, 30 мая 2026;

до субботы, 31 октября 2026 года.

На каких полосах - ремонтные работы

Согласно информации КК "Киевавтодор", ремонт в течение вышеупомянутого периода планируют выполнять:

на первой полосе движения;

частично - на второй полосе движения.

Уточняется, что работы будут продолжаться круглосуточно.

"На время ремонта движение транспорта организуют по крайней левой полосе движения", - сообщили гражданам.

Ограничения движения на Южном мосту столицы (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в коммунальной корпорации добавили, что:

приносят извинения за временные неудобства;

просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что до этого Южный мост уже частично закрывали для транспорта.

Тогда ремонтные работы планировали выполнять на второй и третьей полосах движения.

Сообщалось при этом, что "в случае ухудшения погодных условий - сроки работ могут быть изменены".