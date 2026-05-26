В Киеве на несколько дней ограничивают движение по Южному мосту: где не проехать (схема)

С 26 мая в Киеве частично ограничивают движение по Южному мосту. Изменения для водителей вводят из-за ремонтных работ на двух полосах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как долго будут продолжаться ремонтные работы

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение по Южному мосту в Киеве частично ограничивают:

со вторника, 26 мая;

до пятницы, 29 мая.

Сообщается при этом, что "в случае ухудшения погодных условий - сроки работ могут быть изменены".

По каким полосам Южного моста не проехать

Жителям и гостям столицы объяснили, что в рамках запланированных мероприятий специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие:

на Правобережной эстакаде;

со стороны с. Корчеватое;

в направлении с правого на левый берег реки Днепр.

Уточняется, что ремонтные работы будут выполнять:

во второй полосе движения;

в третьей полосе движения.

Ограничение движения транспорта по Южному мосту Киева (схема: kyivcity.gov.ua)

"В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства", - отметили в КГГА.

Кроме того, водителей и пассажиров просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Особенности Южного моста столицы

Стоит отметить, что Южный мост - это вантовый мост через реку Днепр, который считается самым высоким в Киеве (высота пилона - 133 м).

Его длина - 1256 м, а ширина - 41 м.

Расположен этот мост в Голосеевском и Дарницком районах города, является частью автодороги международного значения М03 - E40.

В целом он соединяет Саперно-Слободскую улицу и Столичное шоссе на правом берегу с проспектом Николая Бажана (жилой массив Позняки) на левом берегу Днепра.

По нему пролегает также Сырецко-Печерская - так называемая "зеленая" - линия Киевского метрополитена.