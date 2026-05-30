Південний міст у Києві частково закривають на п'ять місяців: як проїхати (схема)

2 хв
Ірина Костенко
Рух транспорту Південним мостом частково обмежують (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

З 30 травня на водіїв у Києві чекають серйозні незручності на Південному мосту. Рух транспорту частково обмежують, тому планувати поїздки потрібно з урахуванням запроваджених змін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Читайте також: Про ями можна забути? У "Київавтодорі" сказали, які дороги й мости відремонтують цього року

Чому рух мостом частково обмежують

У КМДА розповіли (із посиланням на КК "Київавтодор"), що рух Південним мостом столиці частково обмежують через ремонтні роботи.

Уточнюється, що фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді:

  • з боку с. Корчувате;
  • у напрямку з правого на лівий берег річки Дніпро.

До якого числа діють обмеження

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що часткове обмеження руху транспорту на Південному мосту запроваджується:

  • з 9 години ранку суботи, 30 травня 2026 року;
  • до суботи, 31 жовтня 2026 року.

На яких смугах - ремонтні роботи

Згідно з інформацією КК "Київавтодор", ремонт впродовж вищезгаданого періоду планують виконувати:

  • на першій смузі руху;
  • частково - на другій зі руху.

Уточнюється, що роботи триватимуть цілодобово.

"На час ремонту рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху", - повідомили громадянам.

Обмеження руху на Південному мосту столиці (схема: kyivcity.gov.ua)

Насамкінець у комунальній корпорації додали, що:

  • перепрошують за тимчасові незручності;
  • просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Варто зазначити, що до цього Південний міст вже частково закривали для транспорту.

Тоді ремонтні роботи планували виконувати на другій і третій смугах руху.

Повідомлялося при цьому, що "у разі погіршення погодних умов - терміни робіт можуть бути змінені".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ремонт доріг в Україні після зими завершено та пояснювали, які саме траси "залатали".

Крім того, ми повідомляли, що (за інформацією патрульних) в машині повинен мати кожен водій.

Читайте також, де саме у Тернопільській області на рік обмежать рух міжнародною трасою (та як можна об'їхати цю ділянку).

