Городская электричка Киева возобновляет движение по полному кольцу: что изменил ремонт
Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу. Ездить по "традиционному" маршруту вокруг столицы пассажиры смогут уже совсем скоро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Kyiv City Express в Telegram.
Главное:
- Возобновление движения: Kyiv City Express возвращается к курсированию по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы с 28 июня 2026 года.
- Результаты ремонта: на мосту между станциями "Почайна" и "Радужный" обновили несущие конструкции, элементы путей и добавили антикоррозийную защиту для повышения безопасности.
- Как планировать поездку: актуальное расписание доступно на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua, а билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
Что и когда меняется для пассажиров
Жителям и гостям столицы рассказали, что Kyiv City Express возвращается к движению полным кольцом.
"Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен", - констатировали в пресс-службе перевозчика.
Сообщается, что полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено уже в скором времени - с 28 июня 2026 года.
Уточняется, что мост между станциями "Почайна" и "Радужный" - открывают для движения по своему графику.
Движение между станциями "Почайна" и "Радужный" возобновляют с 28 июня (инфографика: t.me/kyiv_city_express)
Что именно изменилось после ремонта
Согласно информации, опубликованной в официальном канале Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци", в рамках ремонта на мосту:
- обновили несущие конструкции;
- добавили новые элементы путей;
- добавили антикоррозионную защиту.
Такие изменения, по словам специалистов, имеют целью:
- продлить срок службы этого моста;
- повысить безопасность движения поездов.
Где искать расписание электрички и покупать билеты
Традиционно расписание Киевской кольцевой электрички можно найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.
Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов" - через приложение национального перевозчика "Укрзализныця".
"Благодарны за понимание во время ремонтов. До встречи на борту", - подытожили в пресс-службе Kyiv City Express.
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