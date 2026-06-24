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Городская электричка Киева возобновляет движение по полному кольцу: что изменил ремонт

16:08 24.06.2026 Ср
2 мин
С какого числа возвращается полный маршрут Kyiv City Express вокруг столицы?
aimg Ирина Костенко
Городская электричка Киева возобновляет движение по полному кольцу: что изменил ремонт Kyiv City Express возобновляет "традиционный" кольцевой маршрут (фото иллюстративное: kyivcityexpress.uz.gov.ua)
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Киевская электричка возвращается к движению по полному железнодорожному кольцу. Ездить по "традиционному" маршруту вокруг столицы пассажиры смогут уже совсем скоро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Kyiv City Express в Telegram.

Главное:

  • Возобновление движения: Kyiv City Express возвращается к курсированию по полному железнодорожному кольцу вокруг столицы с 28 июня 2026 года.
  • Результаты ремонта: на мосту между станциями "Почайна" и "Радужный" обновили несущие конструкции, элементы путей и добавили антикоррозийную защиту для повышения безопасности.
  • Как планировать поездку: актуальное расписание доступно на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua, а билеты можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Что и когда меняется для пассажиров

Жителям и гостям столицы рассказали, что Kyiv City Express возвращается к движению полным кольцом.

"Ремонт продолжительностью почти два месяца завершен", - констатировали в пресс-службе перевозчика.

Сообщается, что полное железнодорожное кольцо вокруг столицы будет восстановлено уже в скором времени - с 28 июня 2026 года.

Уточняется, что мост между станциями "Почайна" и "Радужный" - открывают для движения по своему графику.

Городская электричка Киева возобновляет движение по полному кольцу: что изменил ремонтДвижение между станциями "Почайна" и "Радужный" возобновляют с 28 июня (инфографика: t.me/kyiv_city_express)

Что именно изменилось после ремонта

Согласно информации, опубликованной в официальном канале Киевской кольцевой электрички от "Укрзализныци", в рамках ремонта на мосту:

  • обновили несущие конструкции;
  • добавили новые элементы путей;
  • добавили антикоррозионную защиту.

Такие изменения, по словам специалистов, имеют целью:

  • продлить срок службы этого моста;
  • повысить безопасность движения поездов.
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Где искать расписание электрички и покупать билеты

Традиционно расписание Киевской кольцевой электрички можно найти онлайн - на официальном сайте kyivcityexpress.uz.gov.ua.

Билеты на Kyiv City Express также можно купить "в несколько кликов" - через приложение национального перевозчика "Укрзализныця".

"Благодарны за понимание во время ремонтов. До встречи на борту", - подытожили в пресс-службе Kyiv City Express.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киевской кольцевой электричке ввели новый способ подтверждения проезда.

Кроме того, мы объясняли, как "Укрзализныця" увеличивает количество детских вагонов на лето (и каков полный список рейсов).

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