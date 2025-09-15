Вопрос нацбезопасности: кто получил полномочия определять критически важные предприятия ОПК

В связи с ликвидацией в Украине Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) перешли к другому ведомству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Кто теперь будет определять предприятия ОПК критически важными

Украинцам рассказали, что в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности к Министерству обороны Украины перешли функции по:

определению критичности предприятий ОПК;

организации бронирования их работников.

Уточняется, что соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

"Защита кадрового ресурса оборонных предприятий - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнула заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Меняются ли критерии определения предприятий ОПК критически важными

В Минобороны подчеркнули, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.

Отмечается также, что статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, - остается в силе в течение года с момента его получения (при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов).

Другие же предприятия ОПК могут отныне обращаться для определения их критически важными на электронную почту МОУ: dsropk@mod.gov.ua.

Бронирование и льготы для критически важных предприятий ОПК

В завершение в Минобороны рассказали, что предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут:

бронировать 100% своих военнообязанных работников;

получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.

Это должно обеспечить возможность предприятиям и организациям даже в самых сложных условиях войны:

работать непрерывно;

сохранять инновационные команды;

выполнять задачи для Сил обороны и государства.

"Многие ключевые производства работают в сложных условиях, чтобы армия своевременно получала современное оружие и технику. Улучшаем условия для их бесперебойной работы", - подытожила Гвоздяр.