Вопрос нацбезопасности: кто получил полномочия определять критически важные предприятия ОПК
В связи с ликвидацией в Украине Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) перешли к другому ведомству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Кто теперь будет определять предприятия ОПК критически важными
Украинцам рассказали, что в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности к Министерству обороны Украины перешли функции по:
- определению критичности предприятий ОПК;
- организации бронирования их работников.
Уточняется, что соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.
"Защита кадрового ресурса оборонных предприятий - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнула заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.
Меняются ли критерии определения предприятий ОПК критически важными
В Минобороны подчеркнули, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.
Отмечается также, что статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, - остается в силе в течение года с момента его получения (при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов).
Другие же предприятия ОПК могут отныне обращаться для определения их критически важными на электронную почту МОУ: dsropk@mod.gov.ua.
Бронирование и льготы для критически важных предприятий ОПК
В завершение в Минобороны рассказали, что предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут:
- бронировать 100% своих военнообязанных работников;
- получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.
Это должно обеспечить возможность предприятиям и организациям даже в самых сложных условиях войны:
- работать непрерывно;
- сохранять инновационные команды;
- выполнять задачи для Сил обороны и государства.
"Многие ключевые производства работают в сложных условиях, чтобы армия своевременно получала современное оружие и технику. Улучшаем условия для их бесперебойной работы", - подытожила Гвоздяр.
Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание в Украине уникального правового режима Defence City.
Кроме того, мы объясняли, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence (который позволяет военным самостоятельно заказывать дроны и быстро их получать).
Читайте также, что известно о переговорах Украины по запуску оборонного производства для нашей страны за рубежом.