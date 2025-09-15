ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Вопрос нацбезопасности: кто получил полномочия определять критически важные предприятия ОПК

Понедельник 15 сентября 2025 13:56
UA EN RU
Вопрос нацбезопасности: кто получил полномочия определять критически важные предприятия ОПК Полномочия определять критически важные предприятия ОПК "перешли" к другому министерству (фото: ukrarmo.tech)
Автор: Ирина Костенко

В связи с ликвидацией в Украине Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) перешли к другому ведомству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Кто теперь будет определять предприятия ОПК критически важными

Украинцам рассказали, что в связи с ликвидацией Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности к Министерству обороны Украины перешли функции по:

  • определению критичности предприятий ОПК;
  • организации бронирования их работников.

Уточняется, что соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

"Защита кадрового ресурса оборонных предприятий - это вопрос национальной безопасности", - подчеркнула заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Меняются ли критерии определения предприятий ОПК критически важными

В Минобороны подчеркнули, что критерии для определения предприятий ОПК критически важными остаются неизменными.

Отмечается также, что статус критически важных предприятий, полученный от Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, - остается в силе в течение года с момента его получения (при условии пребывания в процессе выполнения соответствующих контрактов).

Другие же предприятия ОПК могут отныне обращаться для определения их критически важными на электронную почту МОУ: dsropk@mod.gov.ua.

Бронирование и льготы для критически важных предприятий ОПК

В завершение в Минобороны рассказали, что предприятия и учреждения, которые официально признаны критически важными и выполняют государственные контракты для обеспечения Сил безопасности и обороны, смогут:

  • бронировать 100% своих военнообязанных работников;
  • получать льготное кредитование под 5% для развития и масштабирования производств.

Это должно обеспечить возможность предприятиям и организациям даже в самых сложных условиях войны:

  • работать непрерывно;
  • сохранять инновационные команды;
  • выполнять задачи для Сил обороны и государства.

"Многие ключевые производства работают в сложных условиях, чтобы армия своевременно получала современное оружие и технику. Улучшаем условия для их бесперебойной работы", - подытожила Гвоздяр.

Напомним, ранее мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание в Украине уникального правового режима Defence City.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине меняется система закупок дронов для ВСУ и как работает специальный маркетплейс оружия DOT-Chain Defence (который позволяет военным самостоятельно заказывать дроны и быстро их получать).

Читайте также, что известно о переговорах Украины по запуску оборонного производства для нашей страны за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Служба безопасности Украины ОПК Бронирование от мобилизации Оружие в Украине Бизнес
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"