Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский объяснил потребность в МиГ-29 от Польши

"Что касается МиГ-29, мы много говорим об этом. Мы были благодарны - мы сказали с самого начала, мы были благодарны за это предложение, которое Польша предлагала нам по МиГ-29", - сказал Зеленский.

Он объяснил, почему Украина заинтересована в этих самолетах.

"Когда у вас есть ежедневная война, каждый пилот - это большой дефицит. А подготовка пилота - это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16, пусть и не новых, но их нет. Вопрос не в этом. То есть вы забираете с поля боя, вы забираете с войны опытного пилота и отправляете его за границу", - отметил президент.

По его словам, подготовка пилота на F-16 занимает от 8 месяцев до полутора лет, тогда как на МиГ-29 украинские пилоты могут воевать сразу - без дополнительного обучения.

"Разница между всеми F-16 и МиГ-29 для нас только в том, чтобы не терять нашего пилота, потому что на МиГ-29 учиться не нужно, потому что наши люди обучены. В этом и был вопрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов", - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что этот вопрос очень важен, но Украина ни разу не давила на Польшу, чтобы она передала самолеты.

"Мы считали, что это правильно - эти самолеты не новые, мы можем их сегодня использовать, защищая свое небо. Поэтому, если это возможно решить, я думаю, это можно решить", - добавил президент.