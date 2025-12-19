Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский объяснил потребность в МиГ-29 от Польши

Украине нужны польские истребители МиГ-29 потому, что пилотам не нужно учиться ими управлять, в отличие от F-16, обучение на которых длится до полутора года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким.
"Что касается МиГ-29, мы много говорим об этом. Мы были благодарны - мы сказали с самого начала, мы были благодарны за это предложение, которое Польша предлагала нам по МиГ-29", - сказал Зеленский.
Он объяснил, почему Украина заинтересована в этих самолетах.
"Когда у вас есть ежедневная война, каждый пилот - это большой дефицит. А подготовка пилота - это годы. И вопрос не в том, что у нас нет F-16, пусть и не новых, но их нет. Вопрос не в этом. То есть вы забираете с поля боя, вы забираете с войны опытного пилота и отправляете его за границу", - отметил президент.
По его словам, подготовка пилота на F-16 занимает от 8 месяцев до полутора лет, тогда как на МиГ-29 украинские пилоты могут воевать сразу - без дополнительного обучения.
"Разница между всеми F-16 и МиГ-29 для нас только в том, чтобы не терять нашего пилота, потому что на МиГ-29 учиться не нужно, потому что наши люди обучены. В этом и был вопрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов", - сказал Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что этот вопрос очень важен, но Украина ни разу не давила на Польшу, чтобы она передала самолеты.
"Мы считали, что это правильно - эти самолеты не новые, мы можем их сегодня использовать, защищая свое небо. Поэтому, если это возможно решить, я думаю, это можно решить", - добавил президент.
Напомним, недавно стало известно, что Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.
Передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши.
В обмен на новую партию советских истребителей МиГ-29 Украина передаст Польше ряд ноу-хау в сфере беспилотников, которые уже продемонстрировали свою эффективность на поле боя.
По словам посла Украины в Польше Василия Боднаря, в Польшу, среди прочего, будут доставлены украинские беспилотники. Однако он не уточнил их количество.
По данным польского Минобороны, Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся у страны. Их спишут с баланса польской армии до конца декабря.
Также ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий узнал о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 из СМИ, а не от чиновников.
По его словам, хотя он находится в постоянном контакте с премьер-министром Дональдом Туском и министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем, в этой коммуникации "вероятно произошло недоразумение".
При этом президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 декабря, посещает Польшу. Он уже провел встречу с Навроцким. Президенты обсудили, в частности, возможную передачу Украине самолетов МиГ-29.