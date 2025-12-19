Зеленский и Навроцкий впервые встретились в Польше: чего ждать

Что известно о первой встрече лидеров - в материале РБК-Украина ниже.

После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Что предшествовало встрече лидеров

Таким образом, Зеленский впервые встретился с новоизбранным президентом Польши в Варшаве с момента его избрания. Встречу инициировала польская сторона.

После победы Навроцкого на выборах Зеленский поддерживал контакт по телефону, однако личная встреча состоялась только через четыре месяца, несмотря на то, что президент Украины неоднократно пересекал Польшу во время зарубежных визитов.

Как писали польские СМИ, Навроцкий неоднократно отклонял приглашение в Киев, подчеркивая, что Польша стремится к "симметрии" и "взаимному уважению" в отношениях с Украиной.

Более того, 5 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "с президента Зеленского корона бы не упала, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец".

"Проблемные вопросы"

Новый президент Польши видит взаимоотношения с Украиной жестче, чем его предшественник Анджей Дуда. Он отмечал, что помощь Варшавы не должна восприниматься Киевом как "должное", а Польша должна быть полноценным партнером, а не "коридором" или "пристанищем" в стратегических вопросах.

Президент Польши настаивает на более заметной роли Варшавы во время мирных переговоров по войне в Украине.

В период предвыборной кампании Навроцкий выступал против вступления Украины в НАТО, пока она находится в состоянии войны с Россией, объясняя это опасением, что "вступление вовлечет в войну все страны-члены Альянса".

Уже после избрания президентом он заявлял о "преждевременности" дискуссий о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Еще одним важным вопросом является установление исторической справедливости. Навроцкий, историк по образованию, подчеркивает необходимость решить вопрос Волынской трагедии.

Но несмотря на разногласия президент Польши заверил, что Варшава должна поддерживать Украину и будет в дальнейшем это делать. А все, что сейчас нужно - это "научиться действовать как партнеры, а не как "младшие партнеры".

Украинская позиция

Посол Украины в Варшаве Василий Боднар подтвердил, что Киев заинтересован в тесном контакте с новым польским руководством для обсуждения оборонного сотрудничества и поддержки мира.

Накануне визита Зеленский выразил Польше благодарность за добрососедство.

"Мы очень благодарны Польше за поддержку. Для нас это очень важное добрососедство. И что касается моего визита в Польшу: польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать", - сказал он во время общения с журналистами 14 декабря.