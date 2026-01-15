После встречи Зеленского и Трампа РФ запустила десятки ракет и тысячи дронов, - ЦПД

В ЦПИ напомнили, что сразу после встречи Зеленского и Трампа Кремль распространил фейк о якобы "атаке Украины" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Оккупанты использовали фейк, как повод для усиления массированных ударов по Украине. Это подтверждает нежелание РФ завершать войну.

В ЦПИ показали инфографику, где отражено количество ракет и дронов, которые российские оккупанты запустили по Украине с 29 декабря 2025 года по 15 января 2026 года. В общем оккупанты использовали:

2357 управляемых авиабомб (в среднем 131 КАБ в день);

3685 ударных БПЛА (в среднем 205 дронов в сутки);

60 крылатых ракет;

32 баллистические ракеты;

Фото: Центр противодействия дезинформации

"Украина же продемострировала, что стремится к устойчивому и справедливому миру при поддержке международных союзников", - добавили в ЦПД.