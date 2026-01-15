После встречи Зеленского и Трампа РФ запустила десятки ракет и тысячи дронов, - ЦПД

С момента встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго 28 декабря 2025 года россияне значительно усилили удары по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В ЦПИ напомнили, что сразу после встречи Зеленского и Трампа Кремль распространил фейк о якобы "атаке Украины" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае.
Оккупанты использовали фейк, как повод для усиления массированных ударов по Украине. Это подтверждает нежелание РФ завершать войну.
В ЦПИ показали инфографику, где отражено количество ракет и дронов, которые российские оккупанты запустили по Украине с 29 декабря 2025 года по 15 января 2026 года. В общем оккупанты использовали:
"Украина же продемострировала, что стремится к устойчивому и справедливому миру при поддержке международных союзников", - добавили в ЦПД.
Напомним, что 28 декабря 2025 года Трамп принял Зеленского в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После трехчасовых переговоров Трамп заявил, что стороны "близки к миру", а Зеленский - что 90% плана прекращения войны согласовали.
Уже 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы атаковала беспилотниками государственную резиденцию Путина в Новгородской области, имея в виду объект в Валдае.
Примитивный фейк россиян очень быстро опровергли, но это не помешало оккупантам усилить воздушные теракты против Украины. Кремль даже пошел на применение своей "пугалки" - ракеты "Орешник" в ночь на 9 января, прилюдно наврав, что это, мол, "ответ" за "атаку на Валдай".