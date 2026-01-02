ua en ru
Фейк с "атакой на резиденцию" Путина: в ЦПД раскрыли главные цели россиян

Пятница 02 января 2026 12:37
UA EN RU
Фейк с "атакой на резиденцию" Путина: в ЦПД раскрыли главные цели россиян Фото: Владимир Путин и Сергей Лавров (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Российский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты настолько расслабились, что фейк о якобы атаке его резиденции организовали очень примитивно.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

"Кроме заявлений высокого уровня, через двое суток положили какой-то дрон на снег, никаких других доказательств не привели. Это может свидетельствовать о нескольких целях россиян", - отметил Коваленко.

По его словам, первая цель таких фейков - создать фундамент для затягивания времени в переговорах по завершению войны и менять собственные позиции в мирном плане президента США Дональда Трампа.

Главная цель Путина, по мнению Коваленко, затянуть войну до мая, избежать новых американских санкций и отказаться от части пунктов плана Трампа, требующих действий от Москвы.

Второй целью была попытка внести раскол между Трампом и украинской властью. Слова Путина об атаке резиденции, сказанные Трампу лично, должны были переложить ответственность за затягивание войны на Украину и вызвать раздражение американского президента. Однако этого не произошло.

"Путин пытается избежать ситуации, когда США, Европа и Украина работают вместе и постоянно согласовывают позиции. Он хочет решать судьбу Европы и Украины без их участия, напрямую с США. Но это не удается и не удастся", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Заявления после вымышленной атаки на резиденцию Путина

29 декабря, после встречи президентов Украины и США во Флориде, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы атаке 91 беспилотника на резиденцию Путина в Валдае и пригрозил "ответным ударом".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этизаявления "очередной ложью РФ" и подчеркнул, что Россия может готовить удары по Киеву.

В Кремле позже заявили, что после "атаки" Россия пересмотрит ряд договоренностей и решений, которые обсуждались на переговорах с США.

Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент 29 декабря, отметил, что "сейчас не подходящее время для этого" и пообещал проверить, действительно ли атака произошла.

Позже аналитики ISW опровергли заявления Лаврова, подчеркнув, что никаких доказательств атаки нет: жители Валдая не слышали работы ПВО ночью.

В ЕС заявили, что информация о якобы атаке Украины на резиденцию Путина является намеренным отвлечением внимания.

2 января Служба внешней разведки Украины предостерегла, что Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами в рамках продолжения специальной операции по срыву мирных переговоров при посредничестве США.

Подробнее о якобы "атаке" на резиденцию Путина, реакции Украины, позиции украинского МИДа и разногласиях в заявлениях российских властей, - в материале РБК-Украина.

