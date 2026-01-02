Фейк с "атакой на резиденцию" Путина: в ЦПД раскрыли главные цели россиян
Российский диктатор Владимир Путин и его пропагандисты настолько расслабились, что фейк о якобы атаке его резиденции организовали очень примитивно.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
"Кроме заявлений высокого уровня, через двое суток положили какой-то дрон на снег, никаких других доказательств не привели. Это может свидетельствовать о нескольких целях россиян", - отметил Коваленко.
По его словам, первая цель таких фейков - создать фундамент для затягивания времени в переговорах по завершению войны и менять собственные позиции в мирном плане президента США Дональда Трампа.
Главная цель Путина, по мнению Коваленко, затянуть войну до мая, избежать новых американских санкций и отказаться от части пунктов плана Трампа, требующих действий от Москвы.
Второй целью была попытка внести раскол между Трампом и украинской властью. Слова Путина об атаке резиденции, сказанные Трампу лично, должны были переложить ответственность за затягивание войны на Украину и вызвать раздражение американского президента. Однако этого не произошло.
"Путин пытается избежать ситуации, когда США, Европа и Украина работают вместе и постоянно согласовывают позиции. Он хочет решать судьбу Европы и Украины без их участия, напрямую с США. Но это не удается и не удастся", - подчеркнул руководитель ЦПИ.
Заявления после вымышленной атаки на резиденцию Путина
29 декабря, после встречи президентов Украины и США во Флориде, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в якобы атаке 91 беспилотника на резиденцию Путина в Валдае и пригрозил "ответным ударом".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал этизаявления "очередной ложью РФ" и подчеркнул, что Россия может готовить удары по Киеву.
В Кремле позже заявили, что после "атаки" Россия пересмотрит ряд договоренностей и решений, которые обсуждались на переговорах с США.
Президент США Дональд Трамп, комментируя инцидент 29 декабря, отметил, что "сейчас не подходящее время для этого" и пообещал проверить, действительно ли атака произошла.
Позже аналитики ISW опровергли заявления Лаврова, подчеркнув, что никаких доказательств атаки нет: жители Валдая не слышали работы ПВО ночью.
В ЕС заявили, что информация о якобы атаке Украины на резиденцию Путина является намеренным отвлечением внимания.
2 января Служба внешней разведки Украины предостерегла, что Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами в рамках продолжения специальной операции по срыву мирных переговоров при посредничестве США.
