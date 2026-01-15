Після зустрічі Зеленського і Трампа РФ запустила десятки ракет та тисячі дронів, - ЦПД

В ЦПД нагадали, що відразу після зустрічі Зеленського та Трампа Кремль поширив фейк про нібито "атаку України" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Окупанти використали фейк, як привід для посилення масованих ударів по Україні. Це підтверджує небажання РФ завершувати війну.

В ЦПД показали інфографіку, де відображено кількість ракет та дронів, які російські окупанти запустили по Україні з 29 грудня 2025 року по 15 січня 2026 року. Загалом окупанти використали:

2357 керованих авіабомб (в середньому 131 КАБ на день);

3685 ударних БПЛА (в середньому 205 дронів на добу);

60 крилатих ракет;

32 балістичні ракети;

Фото: Центр протидії дезінформації

"Україна ж продемострувала, що прагне стійкого та справедливого миру за підтримки міжнародних союзників", - додали в ЦПД.