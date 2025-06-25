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После завершения конфликта на Ближнем Востоке, время остановить войну в Украине, - МИД Литвы

Литва, Среда 25 июня 2025 15:45
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После завершения конфликта на Ближнем Востоке, время остановить войну в Украине, - МИД Литвы Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После того как война на Ближнем Востоке была завершена, время бросить силы на завершение войны в Украине. Для этого нужно усилить давление на Россию.

Об этом на полях саммита НАТО в Гааге заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Литвы.

"Хотя Россия утверждает, что имеет военное превосходство над Украиной, давайте посмотрим на факты. По состоянию на 2024 год Россия оккупировала около 1% территории Украины. Каждую минуту Россия теряет одного солдата в войне, которую она начала. Ее экономика находится на грани рецессии", - сказал он.

Будрис напомнил, что война России против Украины продолжается уже более 1200 дней. Союзники по НАТО должны немедленно усилить экономическое давление на Россию - прежде всего, принять 18-й пакет санкций против Кремля.

Еще одним путем к прекращению войны, подчеркнул министр, является увеличение военной поддержки Украины, особенно предоставить новые системы противовоздушной обороны. Европа должна инвестировать в украинскую оборонную промышленность и сделать все для поддержки Киева на пути в НАТО, который Будрис назвал "необратимым".

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, что 24 июня в нидерландском городе Гаага начался ежегодный 76-й саммит НАТО. А 25 июня проходит его пленарная сессия. Основная тема саммита - увеличение расходов стран Альянса на оборону (цель - 5 % ВВП до 2035 года). Также на повестке дня стоит вопрос поддержки Украины.

На саммите присутствует президент Украины Владимир Зеленский, который 25 июня может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. 24 июня президент провел встречи с президентами Евросовета и Еврокомиссии и генсеком НАТО - Антониу Коштой, Урсулой фон дер Ляйен и Марком Рютте. Встречался Зеленский с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Пятая колонна в Североатлантическом Альянсе

Тем временем друг российского диктатора Владимира Путина, венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на саммите НАТО пообещал блокировать вступление Украины в Альянс и в Европейский союз. Орбан назвал это своей "главной задачей".

А президент США Дональд Трамп не станет прислушиваться к требованиям усилить санкции против России, заявил государственный секретарь Марко Рубио. Он объяснил позицию Трампа тем, что Вашингтон, мол, желает иметь возможность для "переговоров о мирном соглашении".

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