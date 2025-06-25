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Трамп откажет Европе в усилении санкций против России: Рубио объяснил причину

Среда 25 июня 2025 12:04
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Трамп откажет Европе в усилении санкций против России: Рубио объяснил причину Фото: Марко Рубио, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп отклонит просьбу Европы об усилении санкций против России, поскольку Вашингтон желает "иметь возможность для переговоров о мирном соглашении".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио в интервью POLITICO.

Как пишет Politico, президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа, сегодня, 25 июня, на фоне саммита НАТО, усилить санкции против Российской Федерации (РФ) после того, как диктатор Владимир Путин неоднократно отклонял американские попытки посредничества в перемирии.

"Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно введем новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?", - заявил Рубио.

По словам государственного секретаря, Трамп якобы "будет знать правильное время и место" для новых санкций и сейчас администрация президента США сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить главу Белого дома соответствующей гибкостью.

"Если он это сделает, вы почти признаете, что в ближайшее время переговоры не состоятся... Мы будем продолжать взаимодействовать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся", - пояснил Рубио.

В то же время он отметил, что Штаты не считают, что Россия может достичь территориальных целей на поле боя.

Санкции против России

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м западные страны ввели масштабные санкции против Москвы. Они включали замораживание активов Центробанка России, отключение ряда банков от SWIFT, запрет экспорта высокотехнологичной продукции, в частности микрочипов, а также персональные ограничения.

В частности был уменьшен или полностью прекращен импорт российских энергоносителей, в частности нефти и газа.

В начале апреля сенаторы Линдси Грэм представил законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.

Впрочем, в начале июня, как писали СМИ, оказалось, что администрацию Трампа не устраивает законопроект Грэма.

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