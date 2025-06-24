Украина рассчитывает на новые Mirage от Франции: Зеленский после встречи с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать совместные следующие шаги и обсудить дипломатическую работу ради давления на Россию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.
На встрече они обсудили возможность расширить воздушный флот Украины дополнительными Mirage, а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики.
"Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - написал Зеленский.
Президенты также обсудили развитие коалиции решительных, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.
"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Спасибо Эмманюэлю и всему народу Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - отметил он.
Mirage для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом году заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. Сначала ожидалось, что поставки начнутся в конце 2024 года.
Однако уже 6 февраля этого года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о поступлении первых боевых самолетов в Украину.
А уже 7 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что Mirage впервые были задействованы для защиты украинского неба от российских ракет и беспилотников.
Подробно о французских истребителях, которые получила Украина, - в материале РБК-Украина.
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