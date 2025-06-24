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Украина рассчитывает на новые Mirage от Франции: Зеленский после встречи с Макроном

Вторник 24 июня 2025 22:00
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Украина рассчитывает на новые Mirage от Франции: Зеленский после встречи с Макроном Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать совместные следующие шаги и обсудить дипломатическую работу ради давления на Россию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

На встрече они обсудили возможность расширить воздушный флот Украины дополнительными Mirage, а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики.

"Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - написал Зеленский.

Президенты также обсудили развитие коалиции решительных, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.

"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Спасибо Эмманюэлю и всему народу Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - отметил он.

Mirage для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом году заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000. Сначала ожидалось, что поставки начнутся в конце 2024 года.

Однако уже 6 февраля этого года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о поступлении первых боевых самолетов в Украину.

А уже 7 марта Воздушные силы ВСУ сообщили, что Mirage впервые были задействованы для защиты украинского неба от российских ракет и беспилотников.

Подробно о французских истребителях, которые получила Украина, - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский НАТО Эммануэль Макрон
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