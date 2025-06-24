Украина рассчитывает на новые Mirage от Франции: Зеленский после встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы скоординировать совместные следующие шаги и обсудить дипломатическую работу ради давления на Россию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

На встрече они обсудили возможность расширить воздушный флот Украины дополнительными Mirage, а также сопроизводство и инвестиции в дроны-перехватчики.

"Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо. Рассчитываем на хорошие решения в ближайшем будущем", - написал Зеленский.

Президенты также обсудили развитие коалиции решительных, ожидания от саммита НАТО и введение более жестких санкций против России.

"Реальный удар по российской финансовой машине могут нанести именно справедливые прайскепы на нефть и газ. Спасибо Эмманюэлю и всему народу Франции за сильную поддержку. Вместе приближаем достойный мир", - отметил он.