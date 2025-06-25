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Після завершення конфлікту на Близькому Сході, час зупинити війну в Україні, - МЗС Литви

Литва, Середа 25 червня 2025 15:45
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Після завершення конфлікту на Близькому Сході, час зупинити війну в Україні, - МЗС Литви Фото: міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після того, як війну на Близькому Сході було завершено, час кинути сили на завершення війни в Україні. Для цього потрібно посилити тиск на Росію.

Про це на полях саміту НАТО в Гаазі заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис, повідомляє РБК-Україна із посиланням на МЗС Литви.

"Хоча Росія стверджує, що має військову перевагу над Україною, давайте подивимося на факти. Станом на 2024 рік Росія окупувала близько 1% території України. Щохвилини Росія втрачає одного солдата у війні, яку вона розпочала. Її економіка знаходиться на межі рецесії" - сказав він.

Будрис нагадав, що війна Росії проти України триває вже понад 1200 днів. Союзники по НАТО повинні негайно посилити економічний тиск на Росію - перш за все, прийняти 18-й пакет санкцій проти Кремля.

Ще одним шляхом до припинення війни, підкреслив міністр, є збільшення військової підтримки України, особливо надати нові системи протиповітряної оборони. Європа повинна інвестувати в українську оборонну промисловість та зробити все для підтримки Києва на шляху до НАТО, який Будрис назвав "незворотним".

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, що 24 червня у нідерландському місті Гаага розпочався щорічний 76-й саміт НАТО. А 25 червня відбувається його пленарна сесія. Основна тема саміту - збільшення видатків країн Альянсу на оборону (ціль - 5 % ВВП до 2035 року). Також на порядку денному стоїть питання підтримки України.

На саміті присутній президент України Володимир Зеленський, який 25 червня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. 24 червня президент провів зустрічі із президентами Євроради і Єврокомісії та генсеком НАТО - Антоніу Коштою, Урсулою фон дер Ляєн і Марком Рютте. Зустрічався Зеленський із президентом Франції Емманюелем Макроном.

П'ята колонна у Північноатлантичному Альянсі

Тим часом друг російського диктатора Володимира Путіна, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час виступу на саміті НАТО пообіцяв блокувати вступ України до Альянсу та до Європейського союзу. Орбан назвав це своїм "головним завданням".

А президент США Дональд Трамп не стане прислуховуватися до вимог посилити санкції проти Росії, заявив державний секретар Марко Рубіо. Він пояснив позицію Трампа тим, що Вашингтон, мовляв, бажає мати можливість для "переговорів про мирну угоду".

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