Після завершення конфлікту на Близькому Сході, час зупинити війну в Україні, - МЗС Литви

" Хоча Росія стверджує, що має військову перевагу над Україною, давайте подивимося на факти. Станом на 2024 рік Росія окупувала близько 1% території України. Щохвилини Росія втрачає одного солдата у війні, яку вона розпочала. Її економіка знаходиться на межі рецесії" - сказав він.

Будрис нагадав, що війна Росії проти України триває вже понад 1200 днів. Союзники по НАТО повинні негайно посилити економічний тиск на Росію - перш за все, прийняти 18-й пакет санкцій проти Кремля.