НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины

Будут ли результаты саммита НАТО в Гааге полезными для Украины, как второе президентство Дональда Трампа влияет на Альянс и согласятся ли страны-союзники повысить уровень оборонных расходов до 5% от ВВП, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

Главное:

Почему изменили формат саммита НАТО в Гааге

Выполнят ли союзники требование Трампа

Чего ожидать Украине от Гаагского саммита

Способна ли Европа сдерживать Россию без США

Сегодня, 24 июня, в нидерландском городе Гаага начнется ежегодный 76-й саммит НАТО. Обычно такие саммиты – это обсуждение насущных геополитических проблем и вызовов, разработка планов и стратегий на ближайшее будущее, а также принятие решений, от которых зависит ситуация с безопасностью во всем мире.

В последние годы главной темой каждого саммита (по понятным причинам) также была российская полномасштабная война против Украины. Например, на саммите 2023 года в Вильнюсе лидеры НАТО согласились, что Украине не нужно выполнять План действий по членству, который ранее считался обязательным для вступления в Альянс. А в следующем году в Вашингтоне Украина получила заверения, что ее путь в НАТО – необратим.

Однако саммит в Гааге будет совсем другим. Как ожидается, он станет самым коротким и "деликатным" за последние годы, ведь будет посвящен преимущественно внутренним вопросам. А вот таких тем, как война РФ против Украины или конфликт между Израилем и Ираном, практически не будет на повестке дня. И причина этому – раздражительный и взрывной характер президента США Дональда Трампа.

Фактор Трампа

Саммит НАТО в Гааге станет настоящим испытанием для генерального секретаря Марка Рютте, который заступил на должность в октябре прошлого года. До этого Рютте участвовал в саммитах как глава нидерландского правительства, а теперь – на нем ответственность за то, как пройдет встреча в его родном городе.

Как писал обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер, который много лет освещает саммиты НАТО, есть две вещи, которые могут осложнить работу Рютте. Первая – Трамп, который имеет разногласия с союзниками по Украине. Вторая – Украина, которая хочет в НАТО, против чего выступает Трамп. Поэтому вопрос Украины не будет в повестке дня основной встречи лидеров.

Саммит НАТО существенно сократили из-за Трампа (фото: Getty Images)

Главным вопросом в Гааге станет повышение оборонных расходов стран-союзников, к чему постоянно призывает президент Соединенных Штатов. А сам саммит будет существенно сокращен, чтобы быстро принять решение и случайно не разозлить Трампа.

Коммюнике саммита будет состоять из пяти абзацев на одном листе формата А4. К примеру, коммюнике прошлогоднего саммита было на 44 абзаца. В нынешнем коммюнике, как писало британское The Times, будут изложены целевые показатели оборонных расходов.

Очевидно, Рютте не хочет повторения Брюссельского саммита 2018 года, когда напряженный обмен репликами между тогдашним генсеком Йенсом Столтенбергом и Трампом перерос в угрозы вывести США из НАТО, если европейцы не будут больше тратить на оборону. И повторение этих событий, несмотря на усилия Рютте, остается реальным.

Как и в 2018 году, главное требование Трампа к союзникам по НАТО - повысить уровень расходов на оборону. А именно – до 5% от ВВП. На что большинство стран-членов НАТО не соглашаются, ведь для них это слишком дорого. Однако Рютте удалось найти компромиссный вариант.

Согласится ли НАТО на трамповские 5%

"Нынешний саммит НАТО в Гааге можно охарактеризовать как "саммит 5%". То есть все – от участия американского президента до итоговой декларации – "подвязано" под выполнение требования администрации Трампа обязать союзников увеличить свои оборонные расходы до 5% ВВП. Несмотря на то, что только 23 страны из 32 достигли предыдущей цели в 2%, которая была установлена более 10 лет назад на саммите в Уэльсе", – сказала в комментарии РБК-Украина глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

План Рютте заключается в том, чтобы разделить целевой показатель 5% на две части – 3,5% прямых расходов на оборону и 1,5% более широких оборонных инвестиций (логистика, инфраструктура, кибербезопасность и т.д.). Однако всего за несколько дней до встречи в Гааге у Рютте на горизонте появилась серьезная проблема. Испания выступила против повышения оборонных расходов, назвав цель в 5% неразумной и контрпродуктивной, сообщал Bloomberg.

Действительно, не все страны полностью соглашались с идеей Рютте по поводу оборонных расходов. Например, Италия и Бельгия хотели перенести срок выполнения этой цели до 2035 года. Но только Испания прямо выступила против такого повышения. Однако в воскресенье, 22 июня, стало известно о консенсусе всех 32-х стран НАТО по поводу повышения оборонных расходов.

Рютте нашел компромисс по повышению расходов НАТО на оборону (фото: Getty Images)

Как сообщило агентство Reuters, все союзники согласовали текст совместного коммюнике, в котором разрешили Испании не повышать расходы до 5%, а также определили срок достижения этого целевого показателя – 2035 год. Но точку в этом вопросе должны поставить лидеры стран на встрече в Гааге.

Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, даже если это решение все же примут, впоследствии Трамп может сказать, что его не интересует защита Европы или членство США в НАТО. Или же выставит европейским странам "счет" за пребывание американских войск в Европе.

"Это вполне вероятно, это в стиле Трампа, чтобы европейцы платили. И тогда, возможно, будут тоже договариваться, чтобы в эти 5% засчитывалась плата за пребывание американских войск в Европе, или размещение американского оружия, получение спутниковой разведывательной информации и тому подобное. Вот такой вариант возможен", – предположил Фесенко.

У Трампа, по словам политолога, давно уже нет большого интереса к НАТО, а без США мощный международный альянс может потерять свою силу. Поэтому сегодня Рютте фактически борется за выживание НАТО, чтобы США остались в его составе.

"Главная цель – сохранить НАТО. Ради этого идут на уступки. Помогут они или нет, сейчас невозможно сказать. Но я убежден, что НАТО будет трансформироваться", – добавил Фесенко.

Украина на саммите НАТО

Гаагский саммит будет отличаться от предыдущих встреч лидеров НАТО и для Украины. Ожидается, что впервые с начала полномасштабного российского вторжения украинский президент не будет участвовать в основной сессии саммита – ни физически, ни виртуально. На такой шаг, как писали западные медиа, Рютте пошел, чтобы Зеленский и Трамп не оказались в одной комнате, ведь генсек не хочет повторения ссоры в Овальном кабинете.

Зато Зеленского пригласили на официальный ужин для лидеров, который устраивает король Нидерландов. На ужине, как ожидается, будет и Трамп, но будет ли официальная встреча двух президентов, пока неизвестно. Также украинский президент, вероятно, посетит форум, посвященный оборонной промышленности, который состоится на полях саммита.

На саммите в Гааге, скорее всего, не будет объявлений о военной, финансовой или любой другой помощи Украине, обещаний по поводу будущего членства и т.д., как это было в прошлые годы. Однако если страны НАТО в конце концов согласятся на увеличение расходов по предложению Рютте – это будет важной новостью и для Украины. Как в косвенном, так и в непосредственном смысле, отметила Алена Гетьманчук.

"Косвенно, потому что 5% – это об усилении оборонных возможностей прежде всего европейских стран-членов НАТО, а следовательно – и о большем количестве возможностей сдерживания РФ на континенте. Непосредственно – потому что выделяя 5% на оборону и безопасность, у союзников будет больше возможностей поддержать и Украину в рамках этой новой оборонной цели. Наша задача – чтобы это было соответствующим образом зафиксировано в решениях саммита", – пояснила глава Миссии Украины при НАТО.

Зеленский не будет участвовать во встрече лидеров НАТО (фото: Getty Images)

Как заявлял Рютте, формулировки совместного коммюнике лидеров НАТО будут связаны с поддержкой Украины, включая согласие повысить оборонные расходы до 5%. Однако, по словам генсека не было понятно, будет ли упоминаться поддержка Украины в итоговом решению Альянса прямо, или будет косвенно иметь связь с повышением расходов стран НАТО.

В то же время, по словам Гетьманчук, нужно понимать, нынешний саммит НАТО – это саммит прежде всего для союзников, а не партнеров.

"В этом смысле сам факт, что президент Украины был приглашен, является очень важным. Но кроме приглашения должны быть предусмотрены достойные, соответствующие геополитическому моменту форматы, которые бы, с одной стороны, подчеркнули обязательства стран-членов Альянса поддерживать наши оборонные способности и оборонные индустрии до запланированной даты достижения цели в 5% и вне ее, с другой – должным образом подчеркнули роль Украины как важного контрибутора евроатлантической безопасности, а не только жертвы агрессии", – добавила она.

А главное, как отметила в комментарии изданию Гетьманчук, этот саммит нельзя оценивать по критериям, по которым оценивали предыдущие саммиты НАТО. Здесь должна работать совсем другая логика. В частности, по ее словам, это касается и того, что отсутствие некоторых заявлений или решений может быть большим плюсом, чем их наличие.

Возможна ли безопасность Европы без США

Возвращение Трампа в Белый дом и его политика в отношении НАТО еще раз напомнили европейским странам, что безопасность в Европе – прежде всего, на плечах самих европейцев. Поэтому повышение оборонных расходов, перевооружение и усиление – выгодно Европе. Особенно, с учетом того, что интересы США все больше перемещаются в Тихоокеанский регион, а интерес к безопасности на европейском континенте снижается, заметил в разговоре с РБК-Украина Владимир Фесенко.

На сегодня, по его мнению, Европа не способна самостоятельно сдерживать Россию. Москва имеет преимущество в ядерном оружии, а европейские страны не имеют в полном объеме ни мощной ПВО, ни спутниковой информации, ни систем слежения за запусками ракет и тому подобное. Все это европейцы сегодня получают преимущественно от Соединенных Штатов.

"И поэтому надо создать этот комплекс. Фактически создать мощный военный блок внутри Европы. Это могут быть условные автономные европейские силы в рамках НАТО, потому что сейчас основу создает американский военный контингент. Но чтобы реально противостоять России, европейцам надо создать свои стратегические наступательные вооружения. И современную усиленную систему ПВО. Пока этого нет. И быстро это сделать не удастся", – сказал политолог.

Поэтому сейчас, по его словам, ключевая задача Европы – спасти НАТО при Трампе, сохраняя США в Альянсе. Поэтому генсеку НАТО приходится в этом году демонстрировать чудеса дипломатической гибкости. Однако проблема Трампа уже стала ключевой во многих других измерениях – от глобальных торговых отношений до ситуации с некоторыми международными организациями, которые ранее обеспечивали единство и влияние Западного мира.

При подготовке материала использовались комментарии главы Миссии Украины при НАТО Алены Гетьманчук и председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, публикации "Радио Свобода" и The New York Times, Bloomberg, Euractiv, The Times, Reuters.