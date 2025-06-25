Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Обрана, которое он сделал по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

"НАТО не имеет никакого дела к Украине. Украина не является членом НАТО, как и Россия. Моя задача - чтобы так и оставалось", - сказал Орбан, отвечая на вопрос журналистов относительно участия Владимира Зеленского в саммите.

Венгерский премьер также заявил, что возможное присоединение Украины к Европейскому Союзу несет риск эскалации войны для ЕС. При этом он подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы для НАТО.

"Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее", - выдал Орбан.

По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной сфере, а в потере экономической конкурентоспособности, а не в вопросах безопасности.