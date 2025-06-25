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Орбан угрожает блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО

Среда 25 июня 2025 14:08
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Орбан угрожает блокировать вступление Украины в ЕС и НАТО Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО. Он пообещал блокировать этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Обрана, которое он сделал по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

"НАТО не имеет никакого дела к Украине. Украина не является членом НАТО, как и Россия. Моя задача - чтобы так и оставалось", - сказал Орбан, отвечая на вопрос журналистов относительно участия Владимира Зеленского в саммите.

Венгерский премьер также заявил, что возможное присоединение Украины к Европейскому Союзу несет риск эскалации войны для ЕС. При этом он подчеркнул, что не видит в России реальной угрозы для НАТО.

"Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее", - выдал Орбан.

По его мнению, главная опасность для Европы заключается не в военной сфере, а в потере экономической конкурентоспособности, а не в вопросах безопасности.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что несколько стран-членов НАТО не хотят видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Гааге. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии, Соединенных Штатах Америки и Турции.

Однако по данным источника РБК-Украина сегодня, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Кроме встречи с американским лидером, в программе президента Украины также встречи с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен, Новой Зеландии Кристофером Лаксоном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.

Ранее Орбан уже заявлял, что приложит все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его "будет мучить совесть".

Также он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение о вступлении Украины в ЕС.

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