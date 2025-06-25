Зеленский сегодня встретится с Трампом и не только: программа визита на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 июня встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. Также у украинского главы государства запланированы встречи с лидерами других стран.

Кроме встречи с американским лидером, в программе президента Украины также встречи с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен, Новой Зеландии Кристофером Лаксоном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также запланирована встреча в формате Е5 - на ней примут участие лидеры Германии, Британии, Франции, Италии, Польши и генсек НАТО. Еще один формат - N5 с участием руководителей Скандинавских стран.

Зеленский в Гааге, где проходит саммит НАТО

Напомним, что вчера 24 июня, в нидерландском городе Гаага начался ежегодный 76-й саммит НАТО. Сегодня же, 25 июня проходит его пленарная сессия. Основная тема - увеличение расходов на оборону (цель - 5 % ВВП до 2035 года). Однако союзники также обсудят и поддержку Украины.

Заседание продлится 2,5 часа. После чего ожидается итоговая пресс-конференция генсека НАТО Марка Рютте и его отдельные заявления для прессы с Владимиром Зеленским.

Напомним, что вчера президент Украины провел встречу с премьер-министром Диком Схоофом, выступал с обращением к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий, а затем - в Сенат и Палату представителей парламента Нидерландов.