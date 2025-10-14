После удара по нефтебазе россияне попытаются завозить топливо в Крым тремя путями, - ВМС

После удара Сил обороны Украины по нефтебазе в Феодосии россияне попытаются поставлять горючее в Крым тремя путями: через Крымский мост, по железной дороге между Ростовом и Джанкоем, а также паромными переправами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона.

"Наблюдаем у гражданских потребителей дефицит топлива, возможно, это как-то коснется и военных потребителей, но да, они имеют несколько альтернатив, как теоретически можно пополнять запасы на территории временно оккупированного Крыма. Это, конечно, и так называемый Крымский мост, но там возможность в больших объемах, то есть перевозить по железной дороге, пока не используется", - сказал Плетенчук.

По его словам, существует возможность поставки по суше через железнодорожное сообщение между Ростовом и Джанкоем, однако там также есть проблемы из-за поражения инфраструктуры.

Кроме того, частично могут использовать паромные переправы, которые сейчас применяются для перевозки гражданских.

"Воздушный маршрут, конечно, не рассматривается для этого. Но в любом случае, это точно не те объемы, которые могут в полной мере компенсировать потери, которые враг понес в Крыму", - добавил спикер ВМС.