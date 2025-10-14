ua en ru
Після удару по нафтобазі росіяни спробують завозити пальне у Крим трьома шляхами, - ВМС

Крим, Вівторок 14 жовтня 2025 16:15
UA EN RU
Після удару по нафтобазі росіяни спробують завозити пальне у Крим трьома шляхами, - ВМС Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Після удару Сил оборони України по нафтобазі в Феодосії росіяни спробують постачати пальне до Криму трьома шляхами: через Кримський міст, залізницею між Ростовом і Джанкоєм, а також поромними переправами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

"Спостерігаємо у цивільних споживачів дефіцит палива, можливо, це якось торкнеться і військових споживачів, але так, вони мають кілька альтернатив, як теоретично можна поповнювати запаси на території тимчасово окупованого Криму. Це, звісно, і так званий Кримський міст, але там можливість у великих об'ємах, тобто перевозити залізницею, наразі не використовується", - сказав Плетенчук.

За його словами, існує можливість постачання суходолом через залізничне сполучення між Ростовом і Джанкоєм, проте там також є проблеми через ураження інфраструктури.

Крім того, частково можуть використовувати поромні переправи, які наразі застосовують для перевезення цивільних.

"Повітряний маршрут, звісно, не розглядається для цього. Але в будь-якому разі, це точно не ті об'єми, які можуть повною мірою компенсувати втрати, які ворог поніс в Криму", - додав речник ВМС.

Удар по Нафтобазі у Криму

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня безпілотні комплекси ЦСО "А" СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по низці об’єктів у тимчасово окупованому Криму, які працюють на війну проти України.

Серед уражених об’єктів названі:

  • Феодосійський морський нафтовий термінал - безпілотники влучили щонайменше в п’ять резервуарів, на території терміналу фіксується масштабна пожежа;
  • підстанція 220 кВ "Кафа" (Феодосія), що є частиною енергомосту РФ - Крим. Там пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську та приміщення з захисною автоматикою, почалися перепади напруги;
  • підстанція 330 кВ "Сімферополь", де пролунала серія вибухів.

Минулого тижня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Через атаку стало відомо, що нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.

