Во временно оккупированной Феодосии вторые сутки горит нефтебаза

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, вторые сутки горит нефтепереливной комплекс после удара беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Telegram "Крымский ветер".

Феодосийская нефтебаза после российской оккупации Крыма управляется АО "Морской нефтяной терминал". Мощность по перевалке составляет около 12 млн тонн в год, одновременно на нефтебазе может храниться 250 тысяч тонн нефтепродуктов.

Удары по терминалу в Феодосии

Напомним, что в ночь на 6 октября Силы обороны поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии в Крыму.

Как уточнили в Генштабе, это многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов между железнодорожными вагонами-цистернами, морскими судами и автомобильным транспортом, который использовался для обеспечения оккупационной армии. После попадания на территории терминала начался масштабный пожар.

Кроме того, в понедельник 29 сентября на НПЗ в Феодосии также произошел масштабный пожар. По официальной версии, его причиной стало нарушение технологии сварочных работ, однако до этого были заявления об авиационной и дроновую угрозу.