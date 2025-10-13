Дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанции в Крыму, - источники

Этой ночью беспилотные комплексы ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.