ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанции в Крыму, - источники

Крым, Понедельник 13 октября 2025 10:59
UA EN RU
Дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанции в Крыму, - источники Иллюстративное фото: дроны СБУ поразили нефтяной терминал и подстанцию в Крыму (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Этой ночью беспилотные комплексы ЦСО "А" СБУ и Сил специальных операций ВСУ ударили по ряду объектов во временно оккупированном Крыму, которые работают на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Среди пораженных объектов названы:

  • Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали как минимум в пять резервуаров, на территории терминала фиксируется масштабный пожар;
  • подстанция 220 кВ "Кафа" (Феодосия), являющаяся частью энергомоста РФ - Крым. Там повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская и помещения с защитной автоматикой, начались перепады напряжения;
  • подстанция 330 кВ "Симферополь", где прогремела серия взрывов.

"СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

Атака по терминалу в Феодосии

На прошлой неделе Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Из-за атаки стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки подряд.

А уже этой ночью россияне жаловались на новую атаку дронов в Крыму. В частности, мы писали, что местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Крым Симферополь
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит