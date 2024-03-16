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Ракетный удар по Одессе: количество погибших возросло, в больнице умер работник ГСЧС

Суббота 16 марта 2024 12:06
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Ракетный удар по Одессе: количество погибших возросло, в больнице умер работник ГСЧС Фото: в Одессе возросло количество погибших, в больнице умер работник ГСЧС (t.me/odesacityofficial)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе возросло количество погибших в результате вчерашнего ракетного удара. В больнице от тяжелого ранения скончался еще один работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).

"Сегодня (16 марта, - ред.) в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Сейчас известно о 21 погибшем в результате вчерашнего удара. Еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии.

Как пишет ГСЧС, в больнице скончался 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов. Мужчина получил тяжелые ранения в результате повторного вражеского удара.

"Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось", - добавляет ГСЧС.

Ракетный удар по Одессе: количество погибших возросло, в больнице умер работник ГСЧС

Фото: Виталий Алимов (t.me/dsns_telegram)

Российский удар по Одессе 15 марта

Российские террористы атаковали сегодня Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", которые запустили с временно оккупированного Крыма. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После прибытия к месту событий медиков и спасателей, враг нанес повторный удар. Сначала было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

В результате вражеского обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Сейчас продолжается разбор завалов.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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