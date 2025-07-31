Атака дронов на Киев: в Соломенском районе есть пострадавший

В ночь на 31 июля российские беспилотники атаковали Киев, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Так, в ночь на 31 июля Киев в очередной раз стал мишенью для российской атаки с воздуха. Первые сообщения о взрывах и работе ПВО появились около полуночи. Жители нескольких районов Киева сообщали о громких звуках и падении обломков.

По словам Тимура Ткаченко, в результате массированного удара дронами-камикадзе в Соломенском районе Киева было зафиксировано не менее пяти мест поражения. Там обломки попали в жилую инфраструктуру - на одной из улиц загорелись припаркованные автомобили.

Позже КГВА уточнила, что также произошло возгорание в образовательном учреждении. Еще в одном доме пожар возник в квартире на 5 этаже.

В 0:50 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе в результате атаки пострадал мужчина и ему сейчас оказывается помощь. У него ожоги конечностей.