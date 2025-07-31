ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Атака дронов на Киев: в Соломенском районе есть пострадавший

Киев, Четверг 31 июля 2025 01:05
UA EN RU
Атака дронов на Киев: в Соломенском районе есть пострадавший Иллюстративное фото: оказание помощи пострадавшим (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 31 июля российские беспилотники атаковали Киев, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Так, в ночь на 31 июля Киев в очередной раз стал мишенью для российской атаки с воздуха. Первые сообщения о взрывах и работе ПВО появились около полуночи. Жители нескольких районов Киева сообщали о громких звуках и падении обломков.

По словам Тимура Ткаченко, в результате массированного удара дронами-камикадзе в Соломенском районе Киева было зафиксировано не менее пяти мест поражения. Там обломки попали в жилую инфраструктуру - на одной из улиц загорелись припаркованные автомобили.

Позже КГВА уточнила, что также произошло возгорание в образовательном учреждении. Еще в одном доме пожар возник в квартире на 5 этаже.

В 0:50 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Соломенском районе в результате атаки пострадал мужчина и ему сейчас оказывается помощь. У него ожоги конечностей.

Как сообщали Воздушные силы, россияне в ночь на 31 июля массированно атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники были запущены с разных направлений, в частности с севера, востока и юга.

Больше о последствиях налета беспилотников на Киев - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Атака дронов
Новости
Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые последствия
Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые последствия
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции