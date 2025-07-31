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Обстрел Киева: перекрыто движение ряда улиц и проспектов, троллейбусы едут с ограничениями

Четверг 31 июля 2025 07:19
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Обстрел Киева: перекрыто движение ряда улиц и проспектов, троллейбусы едут с ограничениями Фото: в Киеве перекрыли движение по нескольким улицам после удара РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Билошицкого и Telegram КГГА.

По словам Билошицкого, сейчас движение транспорта перекрыто по таким улицам Киева:

  • по улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
  • переулком Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);
  • улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
  • по улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
  • улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
  • по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).

В КГГА также отметили, что движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Ночной обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.

Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святошинском районе.

Около 5:00 утра, после длительной воздушной тревоги, противник нанес ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Зафиксированы попадания в жилую застройку.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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