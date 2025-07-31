Обстрел Киева: перекрыто движение ряда улиц и проспектов, троллейбусы едут с ограничениями
Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Патрульной полиции Алексея Билошицкого и Telegram КГГА.
По словам Билошицкого, сейчас движение транспорта перекрыто по таким улицам Киева:
- по улице Вацлава Гавела (от перекрестка с улицей Академика Шалимова);
- переулком Юрия Матущака (от перекрестка с улицей Волынской);
- улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Василия Доманицкого до перекрестка с улицей Василия Кучера);
- по улице Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
- улице Академика Шалимова (от перекрестка с улицей Залесной);
- по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела).
В КГГА также отметили, что движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.
Ночной обстрел Киева 31 июля
В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали люди, среди них и дети.
Больше всего в результате налета беспилотников пострадал Соломенский район. Также есть повреждения в Святошинском районе.
Около 5:00 утра, после длительной воздушной тревоги, противник нанес ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали Шевченковский, Святошинский и Голосеевский районы. Зафиксированы попадания в жилую застройку.
Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.