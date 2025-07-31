Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома
Российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом была жилая застройка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
Как он отметил, враг коварно нанес ракетный удар по столице после длительной воздушной тревоги.
"Последствия в Шевченковском и Святошинском районах. Жилая застройка", - сообщил Ткаченко.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы вызовы медиков в Святошинском и в Шевченковском районах, бригады выехали.
"В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет", - добавил он.
Последствия по районам:
- Святошинский район - поврежден жилой дом. Экстренные службы направляются на место.
- Соломенский район - попадание в жилой дом.
- Голосеевский район - горит дом и авто.
- Шевченковский район - повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили.
Напомним, что вторую за ночь воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Киева. На фоне ракетной угрозы в Киеве раздались мощные взрывы.
Атака дронов на Киев
Еще с вечера 30 июля россияне запустили по Украине беспилотники. Вражеские дроны атаковали Киев с разных направлений, тревога длилась четыре с половиной часа.
Больше всего в результате атаки пострадал Соломенский район, там возникли пожары, есть пострадавшие.
Подробнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.