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Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома

Киев, Четверг 31 июля 2025 05:21
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Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома Фото: РФ атаковала Киев ракетами 31 июля (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом была жилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Как он отметил, враг коварно нанес ракетный удар по столице после длительной воздушной тревоги.

"Последствия в Шевченковском и Святошинском районах. Жилая застройка", - сообщил Ткаченко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы вызовы медиков в Святошинском и в Шевченковском районах, бригады выехали.

"В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет", - добавил он.

Последствия по районам:

  • Святошинский район - поврежден жилой дом. Экстренные службы направляются на место.
  • Соломенский район - попадание в жилой дом.
  • Голосеевский район - горит дом и авто.
  • Шевченковский район - повреждены окна многоквартирного дома, сгорели автомобили.

Напомним, что вторую за ночь воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Киева. На фоне ракетной угрозы в Киеве раздались мощные взрывы.

Атака дронов на Киев

Еще с вечера 30 июля россияне запустили по Украине беспилотники. Вражеские дроны атаковали Киев с разных направлений, тревога длилась четыре с половиной часа.

Больше всего в результате атаки пострадал Соломенский район, там возникли пожары, есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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