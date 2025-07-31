Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: атакованы дома

Российские оккупанты в ночь на 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву после атаки дронов. Под ударом была жилая застройка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Напомним, что вторую за ночь воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:29 . Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в направлении Киева. На фоне ракетной угрозы в Киеве раздались мощные взрывы .

"В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Пострадавших нет", - добавил он.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы вызовы медиков в Святошинском и в Шевченковском районах, бригады выехали.

"Последствия в Шевченковском и Святошинском районах. Жилая застройка", - сообщил Ткаченко.

Как он отметил, враг коварно нанес ракетный удар по столице после длительной воздушной тревоги.

Атака дронов на Киев

Еще с вечера 30 июля россияне запустили по Украине беспилотники. Вражеские дроны атаковали Киев с разных направлений, тревога длилась четыре с половиной часа.

Больше всего в результате атаки пострадал Соломенский район, там возникли пожары, есть пострадавшие.

Подробнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.