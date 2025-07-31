Основной удар - по Киеву, 5 прямых попаданий ракет: чем била РФ и как сработала ПВО
В ночь на 31 июля российская армия выпустила по Украине 317 дронов и ракет. Главной целью удара был Киев, зафиксировано 5 прямых попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным военных, в целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений Брянск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск (РФ).
Также захватчики выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области.
Для отражения атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотного огня и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00, силами ПВО было сбито или подавлено РЭБ 291 цель:
- 288 ударных БпЛА;
- 3 крылатые ракеты Искандер-К.
В то же время зафиксированы прямые попадания пяти ракет, одна из которых попала в жилой дом в Киеве.
Еще 21 вражеский дрон поразил 12 локаций, а обломки сбитых целей упали на 19 объектов - преимущественно в столице.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие", - сообщили в ПС.
Комбинированный удар по столице 31 июля
Сегодня ночью российские войска нанесли очередной комбинированный удар по Киеву. Так, в результате обстрела зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о жертвах и несколько десятков раненых.
Также стало известно, что среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов.
Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.
Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.
Подробнее об атаке - в репортаже РБК-Украина.