Ночной обстрел Киева: среди пострадавших - трое полицейских

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. Среди раненых - трое полицейских, которые ехали на вызов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

По данным полиции, по состоянию на 08:00 известно о шести погибших в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух погибших в Соломенском районе. Всего по Киеву более 30 раненых - среди них трое полицейских, которые ехали на вызов, они госпитализированы в больницу.

Сообщается, что разрушения жилой инфраструктуры зафиксированы в четырех районах города: в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.

В частности, повреждены жилые дома, учебные заведения, СТО, автомобили. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.

"На местах попаданий работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия преступления, но и оказывают психологическую помощь пострадавшим жителям", - отметили в полиции.