Ночной обстрел Киева: среди пострадавших - трое полицейских
Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. Среди раненых - трое полицейских, которые ехали на вызов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.
По данным полиции, по состоянию на 08:00 известно о шести погибших в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух погибших в Соломенском районе. Всего по Киеву более 30 раненых - среди них трое полицейских, которые ехали на вызов, они госпитализированы в больницу.
Сообщается, что разрушения жилой инфраструктуры зафиксированы в четырех районах города: в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.
В частности, повреждены жилые дома, учебные заведения, СТО, автомобили. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.
"На местах попаданий работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия преступления, но и оказывают психологическую помощь пострадавшим жителям", - отметили в полиции.
Комбинированный обстрел Киева 31 июля
В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.
Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.
Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.
Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.