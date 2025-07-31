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Ночной обстрел Киева: среди пострадавших - трое полицейских

Четверг 31 июля 2025 08:26
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Ночной обстрел Киева: среди пострадавших - трое полицейских Фото: войска РФ ночью ударили по Киеву, ранены трое полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по Киеву. Среди раненых - трое полицейских, которые ехали на вызов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Киева.

По данным полиции, по состоянию на 08:00 известно о шести погибших в Святошинском районе, среди них ребенок, и двух погибших в Соломенском районе. Всего по Киеву более 30 раненых - среди них трое полицейских, которые ехали на вызов, они госпитализированы в больницу.

Сообщается, что разрушения жилой инфраструктуры зафиксированы в четырех районах города: в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском.

В частности, повреждены жилые дома, учебные заведения, СТО, автомобили. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома.

"На местах попаданий работают спасатели, медики, полицейские и коммунальные службы. Правоохранители документируют последствия преступления, но и оказывают психологическую помощь пострадавшим жителям", - отметили в полиции.

Комбинированный обстрел Киева 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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