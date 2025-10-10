ua en ru
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки

Киев, Пятница 10 октября 2025 11:10
UA EN RU
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки Фото: россияне атаковали Киев (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Киев оправляется после массированной ночной атаки по Украине. Многие районы до сих пор без света, а транспорт начал ходить со сменами.

РБК-Украина рассказывает, какова ситуация в столице.

Киевская городская военная администрация рассказала, что этой ночью была комбинированная атака в несколько волн: дроны и ракеты. россияне ударили по жилой застройке и объектам критической гражданской инфраструктуры.

На сейчас более 5800 жилых домов, как многоквартирные, так и частные, без света.

"Число динамичное, службы работают над подключением. Также частный сектор, особенно на левом берегу - без света. Здесь так же тяжелая ситуация с водоснабжением. На правом берегу свет и вода отсутствуют достаточно массово в Голосеевском, Соломенском, Печерском районах", - добавили в администрации.

В других районах есть отдельные очаги с отключениями. Также фиксируется снижение давления в сетях водоснабжения почти повсеместно.

Как курсирует транспорт

Часть троллейбусных и трамвайных маршрутов из-за обесточивания сети не работает. По сообщению Киевпастранса, для сообщения запустили автобусы:

  • №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
  • №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
  • №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
  • №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме этого, увеличили количество автобусов №114 и №50ТР.

Как работает метро

По красной ветке движение поездов осуществляется от станции "Академгородок" до "Лесной", интервал между поездами увеличен.

Сейчас "красная" и "синяя" линии метро работают в обычном режиме. Зеленая линия осуществляет перевозки пассажиров между станциями "Сырец" - "Осокорки". Между станциями "Позняки" - "Красный хутор" поезда не курсируют.

Школы и садики

Формат работы учебных заведений определяется по месту, в зависимости от ситуации, администрации заведений пытаются эту ситуацию довести до родителей.

Как сообщали в КГГА, школы и садики левого берега, а также часть учебных заведений в других районах, сейчас работают в режиме Пунктов несокрушимости.

Это дает людям:

  • тепло,
  • свет от генераторов,
  • возможность подзарядить устройства,
  • доступ к воде,
  • укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: при наличии электроснабжения учителя проводят онлайн-уроки, при его отсутствии дети получают задания для самостоятельного повторения.

В учреждениях организованы дежурные классы/группы. Однако родителей по возможности просят оставить детей дома.

В то же время все районы сейчас разворачивают пункты несокрушимости.

Когда будет свет

"По статусу отключений следим за сообщениями Укрэнерго, ДТЭК. Сейчас приоритет восстановить питание - объекты социальной инфраструктуры и важные городские коммуникации. Далее - жилая инфраструктура", - пояснили в КГГА.

Водоснабжение сейчас постепенно восстанавливается. Однако постепенно, поэтому давление в сети будет восстановлено в течение некоторого времени.

Повреждения в столице

По последствиям атаки на жилые дома: есть несколько локаций с повреждениями, падениями обломков.

Основная локация - дом по бульвару Леси Украинки в Печерском районе. На месте вражеского удара 11 пострадавших.

Рядом развернут штаб - Лицей № 84, бульвар Леси Украинки, 32а.

"Обращаюсь к водителям, таксистам и службам такси - примите решение помочь тем, кому трудно добраться до дома, работы, учебы", - добавили в КГВА.

Заметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко ранее сегодня ответила, когда в Киев вернется свет и вода.

Заметим, что в результате ночных обстрелов сразу в ряде регионов введены аварийные графики отключения электроэнергии, чтобы обеспечить безопасность сети и населения.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

