После дождей и холода в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Уже вскоре в Украине может потеплеть (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение вторника, 28 октября, погода в большинстве областей будет облачной и местами - с осадками. Однако уже вскоре в Украине вероятно потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Сколько градусов будет завтра и когда потепление

Согласно информации эксперта, завтра (во вторник, 28 октября), практически везде в Украине погода будет:

  • либо облачной;
  • либо с дождями.

"Словом, сырая погода. В Карпатах - с мокрым снегом", - уточнила Диденко.

Она сообщила также, что на западе и севере Украины западный ветер будет порывистым. Иногда - с порывами до 15 метров в секунду.

При этом температура воздуха составит:

  • в среднем по Украине +9+12 градусов выше нуля;
  • на западе +7+10 градусов по Цельсию;
  • на юге и юго-востоке +11+16 градусов тепла.

Синоптик сообщила также, что в Киеве во вторник местами - небольшой дождь, местами - прояснения.

"Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10+11 градусов", - уточнила специалист.

В заключение Диденко сообщила, что потеплеет в Украине с четверга, 30 октября.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра проанализировали особенности погоды в Украине в начале октября и объяснили ее влияние на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.

Кроме того, синоптики сказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

