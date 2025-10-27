После дождей и холода в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

В течение вторника, 28 октября, погода в большинстве областей будет облачной и местами - с осадками. Однако уже вскоре в Украине вероятно потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра (во вторник, 28 октября), практически везде в Украине погода будет:
"Словом, сырая погода. В Карпатах - с мокрым снегом", - уточнила Диденко.
Она сообщила также, что на западе и севере Украины западный ветер будет порывистым. Иногда - с порывами до 15 метров в секунду.
При этом температура воздуха составит:
Синоптик сообщила также, что в Киеве во вторник местами - небольшой дождь, местами - прояснения.
"Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10+11 градусов", - уточнила специалист.
В заключение Диденко сообщила, что потеплеет в Украине с четверга, 30 октября.
Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра проанализировали особенности погоды в Украине в начале октября и объяснили ее влияние на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.
Кроме того, синоптики сказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.