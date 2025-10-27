После дождей и холода в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Сколько градусов будет завтра и когда потепление

Согласно информации эксперта, завтра (во вторник, 28 октября), практически везде в Украине погода будет:

либо облачной;

либо с дождями.

"Словом, сырая погода. В Карпатах - с мокрым снегом", - уточнила Диденко.

Она сообщила также, что на западе и севере Украины западный ветер будет порывистым. Иногда - с порывами до 15 метров в секунду.

При этом температура воздуха составит:

в среднем по Украине +9+12 градусов выше нуля;

на западе +7+10 градусов по Цельсию;

на юге и юго-востоке +11+16 градусов тепла.

Синоптик сообщила также, что в Киеве во вторник местами - небольшой дождь, местами - прояснения.

"Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10+11 градусов", - уточнила специалист.

В заключение Диденко сообщила, что потеплеет в Украине с четверга, 30 октября.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)