Після дощів і холоду в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Скільки градусів буде завтра й коли потепління

Згідно з інформацією експерта, завтра (у вівторок, 28 жовтня), практично всюди в Україні погода буде:

або хмарною;

або з дощами.

"Словом, вогка погода. У Карпатах - із мокрим снігом", - уточнила Діденко.

Вона повідомила також, що на заході та півночі України західний вітер буде рвучким. Часом - із поривами до 15 метрів за секунду.

При цьому температура повітря становитиме:

в середньому по Україні +9+12 градусів вище нуля;

на заході +7+10 градусів за Цельсієм;

на півдні та південному сході +11+16 градусів тепла.

Синоптик повідомила також, що в Києві у вівторок місцями - невеликий дощ, місцями - прояснення.

"Рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 градусів, завтра вдень +10+11 градусів", - уточнила спеціаліст.

Насамкінець Діденко повідомила, що потеплішає в Україні з четверга, 30 жовтня.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)