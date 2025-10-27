После дождей и холода в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Уже вскоре в Украине может потеплеть (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В течение вторника, 28 октября, погода в большинстве областей будет облачной и местами - с осадками. Однако уже вскоре в Украине вероятно потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Сколько градусов будет завтра и когда потепление Согласно информации эксперта, завтра (во вторник, 28 октября), практически везде в Украине погода будет: либо облачной;

либо с дождями. "Словом, сырая погода. В Карпатах - с мокрым снегом", - уточнила Диденко. Она сообщила также, что на западе и севере Украины западный ветер будет порывистым. Иногда - с порывами до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха составит: в среднем по Украине +9+12 градусов выше нуля;

на западе +7+10 градусов по Цельсию;

на юге и юго-востоке +11+16 градусов тепла. Синоптик сообщила также, что в Киеве во вторник местами - небольшой дождь, местами - прояснения. "Порывистый ветер западного направления. Ночью +5 градусов, завтра днем +10+11 градусов", - уточнила специалист. В заключение Диденко сообщила, что потеплеет в Украине с четверга, 30 октября. Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)