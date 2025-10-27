ua en ru
Після дощів і холоду в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Понеділок 27 жовтня 2025 15:10
Після дощів і холоду в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату Вже незабаром в Україні може потеплішати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж вівторка, 28 жовтня, погода у більшості областей буде хмарною й подекуди - з опадами. Проте вже незабаром в Україні ймовірне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Скільки градусів буде завтра й коли потепління

Згідно з інформацією експерта, завтра (у вівторок, 28 жовтня), практично всюди в Україні погода буде:

  • або хмарною;
  • або з дощами.

"Словом, вогка погода. У Карпатах - із мокрим снігом", - уточнила Діденко.

Вона повідомила також, що на заході та півночі України західний вітер буде рвучким. Часом - із поривами до 15 метрів за секунду.

При цьому температура повітря становитиме:

  • в середньому по Україні +9+12 градусів вище нуля;
  • на заході +7+10 градусів за Цельсієм;
  • на півдні та південному сході +11+16 градусів тепла.

Синоптик повідомила також, що в Києві у вівторок місцями - невеликий дощ, місцями - прояснення.

"Рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 градусів, завтра вдень +10+11 градусів", - уточнила спеціаліст.

Насамкінець Діденко повідомила, що потеплішає в Україні з четверга, 30 жовтня.

Після дощів і холоду в Україну прийде потепління: синоптик назвала датуПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру проаналізували особливості погоди в Україні на початку жовтня та пояснили її вплив на підготовку ґрунту під посів озимини, проростання зерна та врожай незібраних пізніх сільськогосподарських культур.

Крім того, синоптики сказали, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

