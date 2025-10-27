Після дощів і холоду в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
Впродовж вівторка, 28 жовтня, погода у більшості областей буде хмарною й подекуди - з опадами. Проте вже незабаром в Україні ймовірне потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Скільки градусів буде завтра й коли потепління
Згідно з інформацією експерта, завтра (у вівторок, 28 жовтня), практично всюди в Україні погода буде:
- або хмарною;
- або з дощами.
"Словом, вогка погода. У Карпатах - із мокрим снігом", - уточнила Діденко.
Вона повідомила також, що на заході та півночі України західний вітер буде рвучким. Часом - із поривами до 15 метрів за секунду.
При цьому температура повітря становитиме:
- в середньому по Україні +9+12 градусів вище нуля;
- на заході +7+10 градусів за Цельсієм;
- на півдні та південному сході +11+16 градусів тепла.
Синоптик повідомила також, що в Києві у вівторок місцями - невеликий дощ, місцями - прояснення.
"Рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 градусів, завтра вдень +10+11 градусів", - уточнила спеціаліст.
Насамкінець Діденко повідомила, що потеплішає в Україні з четверга, 30 жовтня.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
