Після дощів і холоду в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату

Вже незабаром в Україні може потеплішати (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Впродовж вівторка, 28 жовтня, погода у більшості областей буде хмарною й подекуди - з опадами. Проте вже незабаром в Україні ймовірне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Скільки градусів буде завтра й коли потепління Згідно з інформацією експерта, завтра (у вівторок, 28 жовтня), практично всюди в Україні погода буде: або хмарною;

або з дощами. "Словом, вогка погода. У Карпатах - із мокрим снігом", - уточнила Діденко. Вона повідомила також, що на заході та півночі України західний вітер буде рвучким. Часом - із поривами до 15 метрів за секунду. При цьому температура повітря становитиме: в середньому по Україні +9+12 градусів вище нуля;

на заході +7+10 градусів за Цельсієм;

на півдні та південному сході +11+16 градусів тепла. Синоптик повідомила також, що в Києві у вівторок місцями - невеликий дощ, місцями - прояснення. "Рвучкий вітер західного напрямку. Вночі +5 градусів, завтра вдень +10+11 градусів", - уточнила спеціаліст. Насамкінець Діденко повідомила, що потеплішає в Україні з четверга, 30 жовтня. Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)