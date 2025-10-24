ua en ru
После блэкаута в Чернигове всем жителям вернули свет, - Свириденко

Пятница 24 октября 2025 15:10
UA EN RU
После блэкаута в Чернигове всем жителям вернули свет, - Свириденко Фото: после блэкаута в Чернигове всем жителям вернули свет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Чернигове по состоянию на сегодня, 24 октября, уже всем пользователям вернули электроснабжение несмотря на регулярные удары россиян по критической энергетике.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в Верховной Раде.

"Если говорить о Черниговщине, то я могу сказать, что Чернигов уже сегодня полностью со светом", - заявила премьер-министр Украины.

Блэкаут в Чернигове и области

Напомним, вечером в понедельник, 20 октября, россияне повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

В результате обстрела в городе Славутич и в отдельных районах Киевской и Черниговской областей полностью исчезло энергоснабжение.

Около 04:00 утра армия РФ также выпустила несколько баллистических ракет в направлении Чернигова и области. Враг снова пытался атаковать военный полигон возле поселка Гончаровское.

Впоследствии стало известно, что в результате российских атаки дронами, Чернигов был полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение. С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания. Отмечалось, что энергетики круглосуточно работают над возвращением света в дома горожан.

По данным ОВА, в те сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

Также в городе утром организовали подвоз воды в отдельные районы города. Кроме того, в областном центре были открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могли набирать воду, если они расположены рядом.

