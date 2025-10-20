В нескольких областях Украины частично пропал свет: что известно

В Черниговской, Киевской и Харьковской областях вечером в понедельник, 20 октября, частично исчезла электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Черниговоблэнерго , городского головы Славутича и Изюмской ГВА .

На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание, город Славутич полностью остался без света. Кроме того, сообщается об отсутствии электроэнергии в разных районах Чернигова.

Городской голова Юрий Фомичев сообщил, что произошло попадание в объект энергетики. Он добавил, что специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения.

По его словам, водоканал переводят на резервное питание, поэтому вода скоро появится. Теплоснабжение детсадов, школ и больницы работает.

В "Укрэнерго" отметили, что северная часть Черниговщины без света из-за обстрела энергосистемы области. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, информационную тишину и находиться в безопасных местах.

Изюмская городская военная администрация сообщила, что часть громады осталась без света. Из-за отсутствия электроэнергии также возникают проблемы с водоснабжением города.

Отмечается, что проблема сейчас установлена, происходит поиск путей ее устранения.