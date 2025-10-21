ua en ru
В Чернигове блэкаут: в водоканале рассказали, что будет с водой и где можно запастись

Чернигов, Вторник 21 октября 2025 06:33
В Чернигове блэкаут: в водоканале рассказали, что будет с водой и где можно запастись Иллюстративное фото: в Чернигове полностью отсутствуют свет и водоснабжение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие российских атаки дронами, Чернигов полностью обесточен, в городе также полностью отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Черниговводоканал".

С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", - отметили в предприятии.

Также в КП сообщили, что утром будет организован подвоз воды в отдельные районы города. Информация будет публиковаться отдельно, жителям советуют следить за дополнительными сообщениями.

Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых жители многоэтажных домов могут набирать воду, если они расположены рядом.

"Задача водоканала - не только обеспечить население водой, но и отвести стоки с территории города, а это более 20 насосных станций канализации, которые нужно запустить и контролировать", - добавили в КП "Черниговводоканал".

Блэкаут в Чернигове и области

Вечером в понедельник, 20 октября, российские захватчики повредили дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области.

В результате обстрела в городе Славутич и некоторых районах Киевской и Черниговской областей полностью исчезло энергоснабжение. Перебои со светом также фиксировались в Чернигове.

Ночью агрессор продолжил атаковать дронами Черниговскую область.

Около 04:00 утра армия РФ выпустила несколько баллистических ракет в направлении Чернигова и области. Предварительно, враг снова пытался атаковать военный полигон вблизи поселка Гончаровское.

Чернигов Водоснабжение Война в Украине Блэкаут
