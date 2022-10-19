Оккупанты на неделю закрывают въезд в Херсонскую область

Российские оккупанты закрывают въезд в захваченную Херсонскую область на семь дней. Речь идет о въезде гражданских в регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "главы" области, коллаборанта Владимира Сальдо.

По его словам, со среды, 19 октября, въезд будет закрыт на правобережную часть области ближайших 7 дней, якобы "в связи с напряженной ситуацией" в регионе.

При этом Сальдо ссылается на некую "информацию" о якобы "подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС".

Коллаборант уверяет жителей Херсона и области в том, что "существует непосредственная опасность затопления территорий Херсонской области и массовых разрушений гражданской инфраструктуры". Сальдо, вбрасывая откровенно неправдивую информацию, цинично заявляет, что его "главным приоритетом" является "обеспечение безопасности всех мирных жителей".

При этом он, не стесняясь, восхваляет оккупантов, которые якобы "защищают" жителей Херсона и обещает "возвращение к нормальной жизни" после того, как придуманная херсонскими коллаборантами и оккупантами "опасность" уйдет.