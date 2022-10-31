Сальдо объявил о расширении "зоны эвакуации" вглубь Херсонской области

Оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Сальдо.

"Глава области" заявил, что Украина якобы планирует массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Из-за чего "существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы". "Эвакуацию" планируют расширить на "Новокаховский, Голопристанского, Алешкинский, Каховский, Горностаевский, Великолепетихский и Верхнерогачикский районы". Жителям районов предлагается уехать либо вглубь Херсонской области либо на территорию РФ. При этом людям обещают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.