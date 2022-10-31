Сальдо объявил о расширении "зоны эвакуации" вглубь Херсонской области
Оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Сальдо.
"Глава области" заявил, что Украина якобы планирует массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Из-за чего "существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы".
"Эвакуацию" планируют расширить на "Новокаховский, Голопристанского, Алешкинский, Каховский, Горностаевский, Великолепетихский и Верхнерогачикский районы".
Жителям районов предлагается уехать либо вглубь Херсонской области либо на территорию РФ.
При этом людям обещают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.
Напомним, что в середине октября Сальдо объявил "добровольное перемещение" жителей Херсонской области с правого берега на левый.
Также сообщалось, что Кирилл Буданов дал прогноз, когда украинские войска освободят Херсон.
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