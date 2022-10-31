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Сальдо объявил о расширении "зоны эвакуации" вглубь Херсонской области

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Херсонская область, Понедельник 31 октября 2022 20:42
Сальдо объявил о расширении "зоны эвакуации" вглубь Херсонской области Фото: оккупационный "глава Херсонской области" Владимир Сальдо (facebook.com/favoriteKherson)
Автор: Светлана Мащенко

Оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Сальдо.

"Глава области" заявил, что Украина якобы планирует массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Из-за чего "существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы".

"Эвакуацию" планируют расширить на "Новокаховский, Голопристанского, Алешкинский, Каховский, Горностаевский, Великолепетихский и Верхнерогачикский районы".

Жителям районов предлагается уехать либо вглубь Херсонской области либо на территорию РФ.

При этом людям обещают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также возможность оформления жилищного сертификата на покупку жилья в России.

Напомним, что в середине октября Сальдо объявил "добровольное перемещение" жителей Херсонской области с правого берега на левый.

Также сообщалось, что Кирилл Буданов дал прогноз, когда украинские войска освободят Херсон.

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Херсон Херсонская область
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